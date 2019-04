Unidas Podemos en Euskadi cree que Vox no es "el riesgo", sino Rivera, y pide a PNV que no apoye un Gobierno PSOE-Cs

El cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Bizkaia, Roberto Uriarte, cree que Vox no es "el riesgo" tras las elecciones generales, sino Albert Rivera, y ha pedido al PNV que asegure públicamente que no apoyará un Gobierno entre el PSOE y Ciudadanos. "Ni el PSOE ni el PNV dan ninguna garantía ni su palabra de que no van a gobernar con Rivera", ha asegurado. Además, ha lamentado que haya gente que viva "de fomentar los choques identitarios, mirando al pasado y buscando identidades monolíticas".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Uriarte ha señalado que, por una vez coincide con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cuando asegura que "el auténtico riesgo" e los comicios es el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

"El riesgo no es Vox. Cuando los poderosos sacan a pasear el 'dobermang fascista', a ellos les gustaría sacar al 'cocker' y sacar la imagen amable y simpática, para sacar sus políticas adelante. Cuando sacan al 'dobermang fascista', es que tienen miedo", ha manifestado.

En su opinión, los poderes fácticos "no necesitan recurrir a las dictaduras", sino que prefieren "imponer sus políticas por las buenas, prefieren una cara amable y supuestamente liberal, que imponga las políticas de recorte y de disciplina hacia la ciudadanía".

"El peligro, como dicen Ortuzar y el PNV es Rivera, pero, entonces, ¿por qué ustedes no me quieren dar su palabra de que no le van a apoyar", ha apuntado, para considerar que los jeltzales se podrían sumar a un pacto entre el PSOE y Cs.

Por ello, ha reclamado al PNV que clarifique "que no van a apoyar a Rivera", porque quizá, después, quieran trasladar a la ciudadanía que éste "se está moderando y está reconociendo que va a aceptar el Concierto Económico".

El candidato de Elkarrekin Podemos ha afirmado que "todo el mundo tiene muy claro que va a pactar un Gobierno de recuperación de derechos y un Gobierno de respeto del autogobierno". Tras reconocer a Pedro Sánchez "como tacticista es muy hábil", ha señalado que "aprovechó bien un momento para generar un marco en el que aparenta que hay el peligro de las tres derechas y él se presenta como alternativa".

RIVERA Y SÁNCHEZ

Sin embargo, ha dicho que la gente "intuye que, al día siguiente de las elecciones, va a intentar formar un Gobierno con Rivera claramente, y que va a ser un Gobierno de Ciudadanos con una presidencia de Sánchez".

"Es la primera opción por la que va a optar, bien porque los sectores más recalcitrantes de su partido, que tienen una fuerza enorme, todo el 'Susanismo', todo el 'Felipismo' le impulsen a ello", o bien porque "los poderes fácticos, el Ibex-35, y los poderes mediáticos le impulsen a ello", ha manifestado.

A su juicio, este Ejecutivo sería "enormemente peligroso para la ciudadanía porque, aunque formalmente apareciera Sánchez como presidente, realmente, quien decidiría las políticas serían Rivera y serían de corte neoliberal, de recortes de derechos y también de autogobierno".

"Va a echarse en brazos de Ciudadanos. Sería triste que volviera a pasar lo que pasó en su día con el PNV, que decía que el gran peligro era Aznar y, luego, vimos a Arzalluz diciendo que Aznar era un gran gobernante y que tenía una gran sensibilidad con los vascos y las transferencias. Nos vamos a volver a ver en el mismo escenario si Unidas Podemos no tiene fuerza suficiente para condicionar el Gobierno", ha apuntado.

CHOQUE IDENTIDADES

Roberto Uriarte ha señalado que "hay gente que vive de fomentar los choques identitarios, mirando al pasado, a la historia, buscando identidades monolíticas, enfrentamiento de identidades, intentando revivir momentos que han sido muy duros para este país".

"Nosotros reivindicamos todos los derechos para todas las personas, no puede haber limitaciones de derechos, ni de derechos sociales ni de libertades, ni de libertades ciudadanas. La política tiene que ser empoderamiento de la ciudadanía, tiene que ser soberanía ciudadana, recuperación de derechos y nadie puede ver mínimamente limitados sus derechos", ha asegurado.

A su juicio, "es triste que, frente a las propuestas que miran al futuro, haya gente que esté más interesada en volver al pasado, a choques de identidades y que no hacen progresar como sociedad, ni da una imagen buen en el exterior" de los vascos.

A su entender en Errenteria, cuando radicales intentaron boicotear un acto de Ciudadanos, hubo "violencia y falta de respeto por los derechos", y ha reivindicado "lo mejor de la tradición que tiene Euskal Herria", como, por ejemplo, que en Eibar se proclamó la República y surgió el cooperativismo vasco.