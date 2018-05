Podemos Euskadi dice que le gustaría que en Kanbo la protagonista fuera la sociedad y no ETA

La representante de la Ejecutiva de Podemos Euskadi y parlamentaria de Elkarrekin Podemos, Eukene Arana, que estará presente este viernes en el acto de Kanbo junto a Andeka Larrea, ha afirmado que le gustaría que en el encuentro internacional de la localidad vasco francesa la protagonista fuera la sociedad y no ETA porque, a su juicio, ha sido la que ha logrado el fin de la banda. Además, ha asegurado que la disolución de la organización terrorista "no es un punto y final" porque hay que "brindar a las víctimas verdad, reparación y garantía de no repetición".

En declaraciones a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Arana ha señalado que la formación morada "estará en todos aquellos espacios en los que se avance en consolidar la paz y la convivencia en Euskadi, no solo por convencimiento, sino porque es una demanda que hace la sociedad vasca a todos los partidos políticas sin ninguna excepción".

"Tenemos claro que acudir a Kanbo no significa, bajo ningún concepto, una adhesión acrítica de sus contenidos", ha indicado, para señalar que considera que, con este encuentro en la localidad vasco francesa y con el comunicado del fin de ETA, "no se ha terminado este proceso".

CONSTRUIR EL FUTURO

"Creemos que es otro pasito más en el camino que hace muchísimo tiempo comenzó la sociedad vasca construyendo ese tejido que había sido roto por la violencia y nos toca construir futuro teniendo en cuenta el pasado para que nos sirva de refuerzo de esos derechos humanos básicos para la convivencia", ha subrayado.

A su juicio, "no hay que olvidarse de las víctimas, que merecen que sea reconocido el injusto daño causado como base principal para asentar cualquier tipo de reparación". "La disolución de ETA no es un punto y final, sino un punto y aparte en el reto que tenemos ahora mismo por delante para brindar a todas las víctimas la verdad, la reparación y la garantía de no repetición", ha explicado.

Por ello, cree que, "en un día como hoy", no hay que "olvidar de que la verdadera protagonista no ha sido ETA, sino la sociedad vasca, las asociaciones y colectivos pacifistas y de derechos humanos", aquellas "personas que salían a la calle para mostrar su rechazo, que se acercaban a las víctimas para ofrecerles consuelo". "Las protagonistas de este cambio real deberían ser ellas", ha apuntado.

Eukene Arana cree que la protagonista en Kanbo va a ser ETA y le gustaría "equivocarse". "Creemos que los verdaderos protagonistas de este cambio, que es la sociedad vasco, igual no está representada en el acto de Kanbo, pero no deberíamos olvidarnos de ella como actor principal de este cambio", ha subrayado.