Podemos dice que el caso Enredadera es "seña" del PP, que replica con el procesamiento de la alcaldesa de San Fernando

"Esta trama Enredadera que está investigando afecta también al bipartidismo que lleva años anquilosado en las instituciones que han gestionado de una manera lamentable. Parece que no es posible que haya más casos de corrupción pero luego hay una nueva que nos deja sin capacidad de reacciones ante este bochorno y horror. Podría ser que Cs y PSOE también estuviera implicado aquí", ha dicho Ruiz-Huerta en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

En este sentido, después de escuchar al portavoz parlamentario de Cs manifestar que exigirán la expulsión de miembros de su partido imputados en la trama, Ruiz-Huerta le ha respondido que "ser contundentes contra la corrupción no es suficiente, pero que hay que dejar de sostener a los gobiernos más corruptos, como sostuvieron al PP de Rajoy, al PP de la Gürtel y de la Púnica en Madrid, al peor PSOE en Andalucía o sostienen al PP de Murcia".

"Nosotros esperamos que los gobiernos del cambio, que están dando lección de lucha contra la corrupción, con una brillante gestión, vayan poco a poco entrando en los ayuntamientos y vayamos gestionando de una manera radicalmente diferente. En vano somos la formación que no está implicado en ningún caso de corrupción", ha aseverado la diputada de Podemos.

Sin embargo, el portavoz del PP en la Asamblea le ha respondido aludiendo al procesamiento de la alcaldesa de San Fernando de Henares por los presuntos delitos de descubrimiento, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación en la remodelación de la plaza de España.

También ha recordado que el PP en el Ayuntamiento de Madrid ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra una presunta red clientelar de Ahora Madrid, "siguiendo las instrucciones de Íñigo Errejón". "Se habla de unos 20 millones de euros distraídos mediante contratos menores y fraccionamientos de contratos a personas y a entidades cercanas a Podemos. Que empiece ella por su limpiar su casa de personas de Podemos que no están actuando correctamente", ha añadido.

Ossorio ha querido también lanzar un mensaje de "tolerancia cero" contra la corrupción y se ha alegrado de la actuación de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra las tramas de corrupción.

"No sabemos y no tenemos datos de estas últimas operaciones, pero siempre aplicamos el código ético el PP, que es el más duro de todos los partidos, como ya hemos demostrado en el pasado. Podemos podrá tener el código que quiera, pero lo quitan de la web cuando suceden cosas y no lo aplican", ha finalizado.