Unidos Podemos avisa a ERC y PDeCAT de que no se entenderá un rechazo a los 2.200 millones para Cataluña de los PGE

Así lo ha asegurado la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, durante la rueda de prensa que el grupo confederal ha ofrecido en el Congreso para detallar el plan presupuestario pactado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ahora necesita el respaldo de ERC, PDeCAT, PNV y Compromís para lograr la mayoría necesaria parlamentaria para ser aprobado.

De hecho, la dirigente de los comunes ha ido más allá y ha señalado que este acuerdo "debería suponer un punto de inflexión para acabar con la parálisis institucional" que existe en Cataluña y para mejorar la vida de los ciudadanos.

"Es un acuerdo objetivamente bueno para Cataluña porque da respuesta a problemas que afectan a Cataluña. Realmente no entenderíamos que los partidos catalanes que están en el Gobierno de la Generalitat no valoraran positivamente el acuerdo y le dieran apoyo", ha apostillado.

En todo caso, Martín ha asegurado que ahora llega precisamente el momento de negociar con estas y el resto de fuerzas parlamentarias y que, por su parte, van a participar "activamente para facilitar llegar a un acuerdo".

NO ES UN ACUERDO DE LEGISLATURA

En cuanto al modo en que este acuerdo presupuestario condiciona a Unidos Podemos el resto de legislatura, la portavoz adjunta del grupo confederal, Ione Belarra, ha querido dejar claro que se trata de un pacto para las cuentas públicas, que es importante, pero que no obliga a su organización a apoyar al Gobierno incondicionalmente a partir de ahora.

"Entendemos que un acuerdo de legislatura sería un Gobierno compartido en el que habría participación de Unidos Podemos, y eso no se está produciendo. Este acuerdo es el primer paso importante en un acuerdo marco", ha aclarado.

En esta línea, la dirigente del partido morado ha insistido en que aunque no quieren quitarle "importancia" al acuerdo suscrito, que consideran positivo en muchos aspectos aunque no contenga todas sus demandas, Unidos Podemos no está en el Gobierno y, por lo tanto, no tiene con el PSOE un acuerdo de legislatura.

Por otra parte, preguntados sobre si Podemos someterá el acuerdo presupuestario a consulta para sus bases se pronuncien, como han hecho con otras cuestiones de especial trascendencia --como por ejemplo, su postura en los debates de investidura---, el secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique, ha explicado que todavía no han tomado esa decisión porque estaban centrados en la negociación.

"Lo tenemos que debatir en la Ejecutiva. Hemos estado trabajando día y noche y madrugada en la consecución del acuerdo y ahora tenemos que hablar de las fases que vienen de aquí en adelante", ha apuntado.