Podemos presentará una queja ante Delegación del Gobierno por la "inacción" de la Policía en el acto de Pablo Iglesias

En concreto, desde Podemos se critica que la Policía no impidiese que "30 fanáticos bloqueasen" las puertas del Palacio de Festivales, donde se celebraba el acto, lo que hizo, según el 'partido morado', que "numerosos" simpatizantes del partido no pudiesen entrar al acto.

Además, censura también que no se procediese a la identificación de todas las personas que se manifestaban "de manera violenta" contra aquellos que pretendían acceder al encuentro.

POSIBLES ACCIONES LEGALES

Desde el grupo parlamentario se ha solicitado este lunes una reunión con el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz (PP), el partido "está valorando" emprender acciones legales contra aquellas personas que "insultaron, vapulearon, zarandearon y hostigaron" a periodistas, simpatizantes y cargos del partido.

Desde Podemos consideran que este tipo de conductas "no pueden quedar impunes, puesto que, a su juicio, "se ha impedido" el desarrollo con normalidad de un acto democrático.

"No podemos permitir que se ataque a la ciudadanía por su manera de pensar", ha dicho la formación morada, que ha "pedido disculpas" a todos aquellos que no pudieron acceder al acto y a aquellos que "por miedo se dieron la vuelta al ver que su seguridad no estaba garantizada".

"Nosotros confiábamos en que la Policía tomase las medidas oportunas para garantizar la seguridad de las personas que nos iban a acompañar, lamentablemente no ha sido así y por ello les pedimos perdón, además de exigir responsabilidades ante conductas intolerables en un país democrático y en una comunidad como Cantabria, en la que la mayoría de sus ciudadanos no son así", ha apuntado.

También la formación ha mostrado su "solidaridad" con los periodistas "agredidos" durante el desarrollo de este acto y que --recuerda la formación-- "estaban cumpliendo con una función social esencial, la de informar".