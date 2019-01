Podemos Comunidad de Madrid no abrirá ningún expediente a Errejón y asegura que el escenario "está abierto"

Fuentes del Consejo autonómico han explicado a Europa Press, en la misma línea que la dirección nacional, que es Errejón "quien se ha situado fuera del partido" pero que no le van a expulsar para no favorecer a sus adversarios políticos. Durante una entrevista, el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, dejó hoy la responsabilidad de decidir si se suspende de militancia a Íñigo Errejón a Espinar.

La cúpula madrileña de Podemos también ha querido diferenciar este caso con el de los ediles del partido, encabezados por la portavoz del Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre, a los que la formación abrió un expediente temporal de suspensión de militancia tras no presentarse a las primarias internas, algo que sí hizo Íñigo Errejón. No obstante, no han querido concretar cuándo se resolvería definitivamente dicho expediente local, puesto que todavía no se ha puesto en marcha oficialmente la plataforma 'Más Madrid'.

La dirección regional de Podemos, con Ramón Espinar a la cabeza, deja abiertos diferentes escenarios para las elecciones regionales y no renuncian a la negociación con todas las partes para llegar a un acuerdo. También les preocupa especialmente la situación de muchos grandes municipios, en los que han de seguir las reuniones con IU y otras actores políticos para llegar a candidaturas conjuntas, que fue el mandato dado por los inscritos al partido.

Por su parte, Errejón, después del ajetreado día de ayer con presencia en muchos medios, han dedicado hoy viernes a "pensar y analizar" la candidatura 'Más Madrid Comunidad', a la que no renuncia después de los toques de atención de la dirección de su partido. Tampoco renuncia a su partido, en el que tiene el cargo de secretario de Análisis Estratégico ni a su escaño en el Congreso de los Diputados.

Fuentes del equipo de Errejón han confirmado a Europa Press que no asistirá mañana sábado a la reunión convocada por la dirección del Comité de Campaña y de todos los líderes y candidatos autonómicos para arrancar los preparativos de las elecciones de mayo.

No obstante, no han aclarado con qué personas contará el candidato para configurar su lista dentro de 'Más Madrid', aunque presuponen que le acompañarán la mayoría de los candidatos errejonistas elegidos en la lista de primarias regionales de Podemos, muchos de ellos también diputados autonómicos. De esta forma, mantendrá seguramente la "discreción" que ha tenido a la hora de poner en marcha con Carmena el nuevo proyecto.