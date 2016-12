Podemos y Ciudadanos emplazarán hoy a Santamaría a hablar en el Congreso de los vetos del Gobierno y de aforados

Así, la secretaria general de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, quiere que la ministra de la Presidencia dé cuenta de la decisión del Gobierno de paralizar la tramitación de diversas propuestas planteadas por la oposición desde el inicio de la legislatura.

El Ejecutivo tiene competencia para poder vetar aquellas iniciativas que supongan una merma de los ingresos o incremento de los gastos de los Presupuestos en curso o la previsión futura y, dado que ya ha vetado 16 proposiciones de ley en esta etapa, Bescansa quiere que la vicepresidenta le especifique si "van a convertir un acto excepcional del Gobierno en una regla que secuestra la función legislativa de la Cámara".

16 INICIATIVAS VETADAS

El Ejecutivo esgrime que esas 16 iniciativas vetadas supondrían una desviación presupuestaria de más de 6.100 millones de euros y, por tanto, pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.

La Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría, consiguió levantar los vetos relativos a la LOMCE, cuya paralización ya superó su primer debate en el Pleno, y a la modificación de Estatuto de Trabajadores para mejorar las condiciones laborales en las subcontratas, una proposición de ley del PSOE que el Congreso ha acordado este martes su toma en consideración.

La decisión de la Mesa de no aceptar esa 'censura' gubernamental llevó al Ejecutivo a pedir al órgano de gobierno de la Cámara a que reconsiderara su decisión, pero la Mesa, con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, se ratificó en su decisión inicial de levantar el veto del Gobierno a esas dos iniciativas legislativas.

Ahora todo apunta a que el Gobierno cumplirá su amenaza de interponer un nuevo conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional, que ya tiene pendiente de sentencia el que presentó la Cámara Baja contra el Ejecutivo por negarse al control parlamentario mientras estaba en funciones.

Por último, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere que la vicepresidenta explique cómo piensa impulsar el Ejecutivo la "reforma constitucional exprés" que, según la formación naranja, habrá que llevar a cabo para eliminar los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno.

LOS AFORADOS, EN MARZO COMO MUY TARDE

La idea de Rivera es recordar a Santamaría que se trata de uno de los compromisos que el PP suscribió con Ciudadanos en el acuerdo de agosto, por el que este partido aceptó apoyar la investidura de Mariano Rajoy.

La supresión de los aforamientos políticos era una de las exigencias del pacto anticorrupción que Ciudadanos hizo firmar al PP para empezar a negociar la investidura, y todas ellas debían tramitarse en los primeros tres meses de gobierno.

Según explicó a Europa Press el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, la reforma parcial de la Carta Magna debería iniciarse en febrero y estar lista ese mismo mes o en marzo. "No tendría por qué tardar más de esos meses y si no, es que no sale esa reforma", dijo, recordando que el artículo 135 se modificó en 2011 en solo quince días.