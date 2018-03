Podemos y Ciudadanos quieren celebrar en abril al Debate del estado de la Nación, pero el PP se mantiene en junio

El Pleno del Congreso ha debatido este martes una proposición no de ley de Unidos Podemos instando al Gobierno a convocar ya el Debate sobre el estado de la Nación, una cita que no ha tenido lugar desde 2015.

El pasado enero, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ya denunció que el presidente Mariano Rajoy no se hubiera sometido a un debate de política general habiendo transcurrido ya un año de legislatura. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó entonces que Rajoy tenía intención de hablar en las semanas siguientes con los grupos parlamentarios con el objetivo de fijar una fecha para ese debate antes de la primavera. El presidente precisó después que su propósito era celebrarlo en primavera.

Este martes, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha remarcado que la primavera acaba el 21 de junio y que aún hay tiempo para fijar fecha. En todo caso, en el PP apuntan a que se celebrará en junio para dar prioridad a los Presupuestos de 2018.

PABLO IGLESIAS: QUE DÉ LA CARA

En ese contexto, y dado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha concretado una fecha, el líder de Podemos ha defendido su iniciativa ante el Congreso para exigir al Gobierno que "dé la cara" y ponga ya día y hora para esa cita.

La iniciativa ha sido respaldada por el PSOE, cuyo diputado, Luis Carlos Sahuquillo, considera "imprescindible" convocar el debate para que el presidente del Gobierno pueda responder de su gestión, "por muy incómodo que le resulte".

También han anunciado su apoyo los representantes de Esquerra Republicana, del PNV, del PDeCAT y de Compromís. Por contra, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha indicado que la prioridad deben ser los Presupuestos, "no el debate espectáculo" que a su juicio plantea Unidos Podemos.

El PP, por su parte, mantiene que el debate será antes del verano y, en ese sentido, ha dicho aceptar la redacción original de la iniciativa de Unidos Podemos. Según Francisco Martínez, portavoz en la Comisión Constitucional, el debate es "estéril" y la propuesta defendida por Pablo Iglesias resulta "ridícula", pues el Gobierno ya ha prometido celebrarlo en estos meses, por lo que ha anunciado su voto a favor.

GIRO DE ÚLTIMA HORA

Pero Unidos Podemos ha dado un giro en el último momento y ha aceptado la enmienda de Ciudadanos defendida por Juan Carlos Girauta, que daba un paso más precisando que el Debate sobre el estado de la Nación debe convocarse en el mes de abril, sin más dilación, con lo que el resultado de la votación ha quedado en el aire.

El Debate sobre el estado de la Nación se viene celebrando desde 1983 en todos los años en que no ha habido sesión de investidura. La última edición tuvo lugar en febrero de 2015, aún con mayoría absoluta del PP. En la legislatura fallida del primer semestre de 2016 no llegó a haber Gobierno y en el segundo semestre fue la investidura de Rajoy, ya a finales de octubre. El año pasado no hubo debate de política general, pero sí tuvo lugar el de la moción de censura que promovió Podemos en mayo.