Podemos dice que Casado demuestra que para dirigir el PP, parece que "hay que estar imputado"

Así la manifestado después de conocerse que la juez del 'caso máster' de Casado ha elevado la causa al Tribunal Supremo -dado que este es aforado-. En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Castañón ha indicado "con bastante pesar", y sin saber si tildarlo de 'chascarrillo', que parece que solo se puede ostentar la Presidencia del PP alguien que esté imputado por la Justicia.

A su juicio, el presidente del PP está cometiendo "una estafa a la ciudadanía". Además, ha explicado que, como a su formación no les han parecido convincentes las explicaciones de Casado, "debería dimitir", aunque también ha reconocido que no tiene fe en que así ocurra: "no lo hará".

Asimismo, Castaño ha indicado que, con esta situación, "la sensación que tiene cualquier familia" que sabe el "esfuerzo" que supone financiar unos estudios de postgrado, es que "hay un total desprecio" hacia la educación y las universidades públicas. "Me parece preocupante esta situación y me parece que hay que tener responsabilidad", ha añadido.