Podemos dice que la CRUE "se ha puesto de perfil" y "no se moja" sobre la investigación del máster de Cifuentes

"Me parecen muy decepcionantes las explicaciones. No han dicho nada, han hecho declaraciones tibias, de condena al mal, pero no se han mojado, no han dicho nada de la irregularidad clamorosa en la obtención del de la máster de Cifuentes y no han pedido ningún tipo de responsabilidad", ha afeado Ruiz-Huerta a este órgano.

Además, ha lamentado que hayan han dicho "que critican que algunos políticos sembraran dudas sobre el funcionamiento de la URJC". "Eso me parece inaceptable, cuando ha sido la Universidad estudiantil y universitaria también los que estamos asumiendo la resolución de esta crisis tan grave. Me parece una irresponsabilidad por parte de la CRUE", ha criticado.

A su juicio, la CRUE "se ha puesto de perfil" y "no han querido mojarse en este conflicto y no han querido asumir ninguna responsabilidad y han soltado balones fuera y criticando que los políticos están sembrando dudas".

"Creo que ha quedado claro que todos los políticos hemos manifestado nuestra preocupación y hemos dicho que una parte de la universidad pública ha funcionado con una red clientelar, que está haciendo irregularidades graves", ha sostenido.

Por ello, Ruiz-Huerta ha insistido en la necesidad de que se lleve a cabo la moción de censura y ha aseverado que la fecha la tiene que poner la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, a la que ha instado que se celebre "cuanto antes" el Pleno donde se debata la moción porque, a su parecer, "hay una crisis abierta que no permite funcionar con normalidad a las instituciones".