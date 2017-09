Podemos Asturias lleva a Fiscalía documentos para demostrar la implicación" del Ayuntamiento de Aller en el 'caso Hulla'

Así lo han explicado este jueves el diputado autonómico y la concejala de Xente por Ayer Patricia Díaz, que lleva meses investigando toda la documentación municipal relacionado con la construcción del geriátrico minero.

"Son unos documentos que pueden resultar relevantes para la investigación de la 'Operación Hulla'", ha destacado Díaz. Por eso, ha presentado denuncia sobre los hechos ante el Juzgado número 2 de Lena y ha facilitado los documentos a la Fiscalía Anticorrupción.

Y es que, según Díaz, el Ayuntamiento de Aller compró y cedió los terrenos del geriátrico con informes municipales desfavorables "por no seguir el procedimiento reglado, con asignación directa sin subasta, porque no cabía la cesión gratuita y porque en aquel momento el Ayuntamiento no podía permitirse la compra de los terrenos".

"En el 2008, el Ayuntamiento tenía un saldo negativo de 200.000 euros, tenía facturas sin pagar por unos 400.000 euros y debía suscribir un crédito por un valor de 800.000. Con esta situación compró unos terrenos para regalárselos a una entidad privada que tenía una subvención para comprar esos terrenos", ha afirmado la concejala, que ha dicho no entender por qué ante esta situación los 17 concejales del Ayuntamiento votaron a favor de la propuesta de Alcaldía "de desoír los informes técnicos y jurídicos".

También ha hablado de los informes desfavorables que consideraban la actividad del geriátrico minero como no compatible con el suelo no urbanizable, "pero a pesar de esto se iniciaron las obras sin licencia y el Ayuntamiento acordó por unanimidad declarar la obra como de interés social y de utilidad pública, acordando una bonificación del 95% en las tasas del ICIO. Se estaba bonificando una licencia que no tenían", ha recordado Díaz.

"Miraron para otro lado y antepusieron los interés de una entidad privada a los del concejo y seguimos pagando las consecuencias", ha señalado la concejala de Xente por Ayer, que ha recordado también que el Ayuntamiento, "y por consiguiente los habitantes de Aller", tienen que pagar una multa por vertidos directo al río, "por una depuradora que nunca se construyó y cuya puesta en marcha estaba supeditada a la licencia de actividad".

Díaz ha añadido que los partidos que votaron a favor de la compra, cesión y construcción siguen defendiendo la puesta en marcha del geriátrico por los 100 puestos de trabajo que se generaron, "pero todo lo que se ha perdido por el camino y lo que seguimos pagando supera los beneficios de los 100 puestos de trabajo".

La concejala allerana se ha mostrado sorprendida por que en más de una década nadie denunciara estos hechos, "cuando son acuerdos plenarios recogidos en actas y de acceso público". Con las mismas, ha recordado que en esa misma corporación que aprobó todos estos hechos estaba el actual alcalde o los miembros del PP "que dicen ser oposición, pero actúan en conveniencia con el PSOE".

Por otro lado, el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ha puesto en valor la investigación realizada por Patricia Díaz "que permite saber como se generó este desfalcó y la implicación del Ayuntamiento de Ayer".

"Es difícil entender como un Ayuntamiento con dificultades económicas emprende una compra de 800.000 euros para ceder unos terrenos a los que podría hacer frente Montepio en base a la subvención estatal", ha sentenciado Ripa.

Por todo ello, el diputado de Podemos ha afirmado que ante el "Montepio de Villa y Postigo" todos los grupos municipales "miraron a otro lado y lo avalaron, vulnerando la legalidad", ha comentado, señalando directamente a la actual presidenta de Hunosa y ex-presidenta del PP de Aller, Teresa Mallada.

Una situación que según Ripa muestra que se antepusieron los intereses "personales" a los de los vecinos. "Montepio tenía 30 millones de euros para la compra y la construcción, pero el Ayuntamiento de Aller facilitó que acabara más dinero en los bolsillos de Villa y Postigo", ha sentenciado Ripa.

Ha añadido que la corrupción existe "cuando se mira para otro lado" y que el Gobierno autonómico y el local permitieron hacer lo que quisieran a Villa y a Postigo, "por lo que luego vino la corrupción". "Los tentáculos de Villa fueron alargados y la operación no se podría haber hecho sin la colaboración local y autonómica", ha afirmado.

Por todo ello, el diputado autonómico ha solicitado explicaciones "inmediatas" a los concejales que "callaron desde que salió el escándalo" y ha solicitado a la Fiscalía y a los jueves que "tomen declaración a los concejales que tomaron estas decisiones".