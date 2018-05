Podemos Andalucía ve que "el partido tendrá que reflexionar" tras la consulta pero prioriza "echar al PP del Gobierno"

Podemos Andalucía ha considerado este lunes que el partido tendrá que reflexionar tras la consulta a las bases sobre la continuidad de su líder, Pablo Iglesias, y de la portavoz de la formación en el Congreso, Irene Montero, tras la compra de su chalé, por que cerca de un tercio de los votantes apostaron por la dimisión de los dos dirigentes, si bien ha defendido que ahora "toca mirar hacia adelante" y centrar esfuerzos en "echar al PP del Gobierno central" porque su situación "es insostenible".

En rueda de prensa, el secretario de Comunicación del partido morado en Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha vuelto a trasladar el apoyo y solidaridad de la formación andaluza a ambos dirigentes por "el acoso y derribo que siguen sufriendo", al tiempo que ha señalado que, en la consulta, "los inscritos en Podemos han hablado, el resultado es claro y la participación ha sido enorme".

Además, preguntado por el hecho de que cerca de un tercio de los votantes apueste por la dimisión de Iglesias y Montero, ha dicho que "eso será una reflexión que tendrá que hacer el partido" pero que ahora "nos toca mirar hacia delante y la principal preocupación de Podemos debe ser echar al PP al frente del Gobierno central".

"La primera preocupación de Podemos en Andalucía a nivel estatal no es la consulta, es la moción de censura a Mariano Rajoy para recuperar la dignidad, los derechos, para blindar de los ataques del PP a los servicios públicos y para recuperar el empleo", ha sostenido el dirigente del partido morado en Andalucía.

PIDE CLARIDAD A SUSANA DÍAZ

En este marco, ha advertido de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no apoya de forma clara" la moción de censura que ha registrado el PSOE contra el presidente del Gobierno, al hilo de la sentencia del caso Gürtel, porque "sería reconocer su error" después de que la jefa del Ejecutivo andaluz "se posicionó --tras las últimas elecciones generales-- por cuatro años más de Rajoy en Moncloa".

Pérez Ganfornina ha insistido en el apoyo rotundo de su formación política a dicha moción "contra el PP corrupto y contra M.Rajoy" que, como ha recalcado, "ha demostrado con sentencia firme que el PP ha sido una maquinaria eficaz de corrupción, y hay que acabar con esa lógica de gestión en las instituciones".

"Queremos que el PP y Mariano Rajoy se vayan de las instituciones porque queremos recuperar la dignidad, los servicios públicos y el empleo, que termine este giro autoritario que hace que se retengan a cantantes, poetas o raperos", ha apostillado.

En este escenario, Pérez Ganfornina ha criticado la "falta de claridad" de Susana Díaz ante esta moción de censura, toda vez que le ha reprochado que no pida "a boca llena" que Rajoy deje el Ejecutivo central. "No queremos pensar que la presidenta está con la calculadora electoral en la mano para ver si le salen las cuentas", ha cuestionado.

Y así, ha expuesto que, igual que anteriormente "lanzó el globo sonda del adelanto electoral, ahora lanza el globo sonda del no adelanto porque no le salen las cuentas", cuando también ha incidido en que la política de Susana Díaz "ha dado demasiadas alas nueva derecha de Cs y ahora no quiere apoyar la moción de censura para no hacer demasiado daño a la vieja derecha".

El secretario de Comunicación del partido morado ha considerado que las declaraciones de la jefa del Ejecutivo andaluz sobre este asunto "son insuficientes" y se ha preguntado "si los andaluces pueden confiar en su presidenta para echar al PP de las instituciones".

En cualquier caso, Pérez Ganfornina ha insistido en que Susana Díaz "sigue pensando siempre en lo que mejor le conviene para seguir al cargo de la Junta", mientras le ha reclamado claridad y que aporte confianza "para saber que en Andalucía vamos todos a una para echar al PP de la corrupción, la precariedad y los recortes".

Así las cosas, le ha pedido que hable "a las claras" porque "tendría que haber salido la primera a pedir la dimisión de Rajoy y a decir que cometió un error" pero por el contrario, ha lamentado, "Susana Díaz no hace mucho uso de la autocrítica".

"Nos preocupa ver cómo Susana Díaz, una presidenta que llegó diciendo que era implacable contra la corrupción, finalmente muestra dudas a la hora de pedir la dimisión de Rajoy", ha abundado antes de defender que "hay que echar al PP de Moncloa para empezar a recuperar derechos, libertades, el empleo y para mantener los servicios públicos".