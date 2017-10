Podemos Andalucía comparte con Bescansa que el partido se dirige "mucho" a los catalanes y no explica bien su postura

Así lo ha expresado Gómez, en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, después de que Bescansa haya reprochado a Podemos haberse olvidado de mostrar cuál es su proyecto político para España. "Me gustaría un Podemos que le hablase más a los españoles y no sólo a los independentistas", ha resumido.

Al respecto, la dirigente andaluza ha considerado que Bescansa ha manifestado algo que "comparte toda la organización pero que no se ha sabido explicar bien", que no es otra cosa que defender que la salida a la crisis catalana debe ser celebrar un referéndum legal y pactado pero que esto "ha hecho que no se haya puesto el acento suficiente en que cualquier cambio en el encaje de Cataluña con el resto de España debe pasar por una reforma constitucional siguiendo todos trámites previstos".

"Defendemos un referéndum legal y pactado pero nunca va a ser un referéndum vinculante ni mágico que, en función de lo que salga, vaya a modificar los términos de la relación de Cataluña con España", ha agregado Gómez, antes de incidir en que el posicionamiento de Podemos "es complejo y tiene muchos matices" y que es difícil que se entienda porque ahora "solo calan las posiciones extremas".

Además, ha explicado que en ese sentido comparte lo afirmado por Bescansa porque, aunque "no hemos olvidado lo que se piensa en el resto de España, creo que no lo hemos explicado suficientemente bien, nos hemos dirigido mucho a los catalanes y a lo mejor no hemos explicado bien nuestra posición".

Y así, ha indicado que la postura que defiende Podemos en este asunto es que, para saber qué piensa la población catalana respecto a la relación de Cataluña con España, es necesario celebrar un referéndum conforme al artículo 92 de la Constitución, convocado por el presidente del Gobierno de la Nación y con garantías y, "a raíz de ahí, ver si hay que plantearse o no una reforma de la Constitución".

"Cuando veamos los resultados del referéndum veremos si hay que hacer esa reforma, que se debería hacer mediante el procedimiento previsto en la Constitución y que implica un referéndum de toda la ciudadanía española, no solo de la catalana", ha afirmado la dirigente de Podemos Andalucía, quien cree que "ha llegado el momento de pasar del modelo de las autonomías hacia un Estado federal".

Precisamente para abordar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y sus consecuencias, Podemos Andalucía celebra este jueves en Sevilla una reunión del círculo de Análisis Jurídico Avanzado con la participación del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, y del catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Subirats, que será moderado por Esperanza Gómez.