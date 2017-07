Podemos Andalucía llama a votantes del PSOE a "una alternativa de confluencia" ante la "falta de proyecto" de Díaz

Al tiempo critican la "falta de ideas y de proyecto" de la jefa del Ejecutivo regional para resolver los problemas que padecen los andaluces, de quien tampoco espera un cambio de rumbo a partir del congreso que los socialistas celebran el próximo fin de semana.

Así lo ha manifestado el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, en rueda prensa, donde ha hecho un primer balance de la ruta 100% Andalucía con la que Podemos ha visitado ya un total de 21 municipios de la Comunidad con la idea de recoger testimonios de vecinos de toda la región y hacer un diagnóstico certero de la situación de Andalucía.

De esta manera, el dirigente de la formación morada ha dicho que la referida ruta ha puesto de manifiesto que "los problemas de los andaluces no son aislados sino que son estructurales" y que las soluciones "no deben ser parches ni titulares que hacen poco por los andaluces, sino que necesitan de cambios profundos, en el modelo productivo y para dibujar una Andalucía con futuro".

Así, como ha advertido, "si esas soluciones no están en la falta de proyecto de Susana Díaz, están en los andaluces, porque son ellos los que tienen las conclusiones, las hemos escuchado y no entendemos cómo el Gobierno andaluz es incapaz de incorporar las propuestas que hay en las calles, provincias y comarcas de Andalucía".

Pérez Ganfornina ha señalado que "toca cambiar profundamente Andalucía" porque, "a pesar de que algunos digan que Andalucía está en la antesala del desarrollo, no es así, Andalucía está en el cuarto trasero del desarrollo", a juicio de Podemos.

Por eso, Podemos ha defendido que es urgente aplicar un cambio en el modelo productivo andaluz que se base en un turismo social y sostenible y en el que "aprendamos del pasado para no repetir los mismos errores", a la par que se presenta como alternativa "a una política caprichosa" que se ha dado durante años en Andalucía y que "no centraban las soluciones en las necesidades de los andaluces, sino en la especulación para ganar más y más, con un modelo que debe abandonarse".

"Si Susana Díaz no tiene ideas ni proyecto, sí hay proyecto en Andalucía, Podemos va a levantar un proyecto alternativo para los andaluces", ha proseguido el secretario de Comunicación, que también ha marcado como una de las prioridades de la Comunidad la defensa de los servicios públicos, "que garantizan la igualdad de derechos", y apostar por la dependencia.

Y es que, como ha agregado, "los golpes de titular no valen para nada, Andalucía necesita la coherencia y el rigor del que tanto habla Susana Díaz".

ANTE EL CONGRESO DEL PSOE-A

Así las cosas, y ante el congreso que celebra el PSOE-A, ha dicho que en Podemos Andalucía tienen "pocas esperanzas" de que este cónclave suponga un "cambio de rumbo" en Susana Díaz, más cuando ha lamentado que, a pesar de las voces críticas, "es un congreso sin proyecto alternativo". "No hay alternativa porque en el fondo quizás no hay tantas diferencias y están de acuerdo en cómo gestionar la política municipal, en la gestión de los servicios públicos o en si hay que pagar o no la deuda", ha apostillado.

De esta manera, Pérez Ganfornina ha asegurado que "hay votantes y militantes del PSOE-A que no están por la hoja de ruta de Susana Díaz", y es a esos "socialistas de corazón" a los que Podemos Andalucía invita a construir una alternativa política de confluencia en las próximas elecciones andaluzas por las "pocas esperanzas" que tienen depositadas en que Susana Díaz cambie de rumbo "a estas alturas".