Podemos Andalucía e IULV-CA reúne este martes a sus órganos para analizar los resultados de las elecciones

En concreto, el partido morado reunirá en Cádiz al Consejo de Coordinación, lo que equivale a su ejecutiva, y que capitanea la coordinadora general y candidata de Adelante Andalucía a presidir el Gobierno andaluz, Teresa Rodríguez, junto al núcleo duro de la formación en Andalucía.

Asimismo, la formación que lidera Antonio Maíllo, que ha sido número uno por Sevilla y candidato a la Vicepresidencia por la confluencia en estos comicios, reunirá en Sevilla a la Comisión Coordinadora de IU Andalucía, máximo órgano entre asambleas de la coalición de izquierdas.

Adelante Andalucía no ha cumplido los objetivos que se habían marcado para estas elecciones al obtener este domingo 17 diputados frente a los 20 que lograron Podemos e IU por separado en la cita con las urnas del 2015, cuando la fuerza morada logró 15 escaños y la formación de Maíllo, cinco.

De esos 17 diputados para la XI Legislatura, doce parlamentarios del nuevo grupo pertenecen a Podemos mientras que los otros cinco representantes por Adelante Andalucía son miembros de IULV-CA.

Por provincias, la confluencia electoral ha obtenido un escaño por Almería, que ostentará Diego Crespo, miembro de Podemos; por tres de Cádiz, provincia que representarán Ángela Aguilera y José Ignacio García Sánchez, del partido morado, e Inmaculada Nieto por IU, que vuelve al Parlamento andaluz por segunda legislatura consecutiva.

En Córdoba, Adelante Andalucía ha conseguido dos parlamentarios, Ana María Naranjo, de IU, y David Moscoso, que también repite en la XI Legislatura, igual que su compañera de Podemos Carmen Lizárraga, que volverá a representar a Granada junto a Jesús Fernández Martín, de IU, que se estrena en la Cámara autonómica.

Por Huelva y Jaén, la coalición ha sacado un diputado por cada provincia, María Gracia González Fernández en el primer caso y José Luis Cano en el segundo, ambos pertenecen al partido de Teresa Rodríguez.

En lo que a Málaga respecta, son tres los representantes de Adelante Andalucía que estarán en la XI Legislatura, la líder andaluza del partido morado, Teresa Rodríguez, y su compañera de partido, María Vanessa García Casaucau, además de Guzmán Ahumada Gavira, coordinador provincial de IULV-CA por esta provincia.

Por Sevilla ha obtenido el escaño Antonio Maíllo, líder de IULV-CA y que se ha presentado a las elecciones como aspirante a la Vicepresidencia de la Junta; al que acompañarán como representantes por esta provincia tres miembros de Podemos, María García Bueno, que repite por segunda vez; el secretario de Organización del partido en Andalucía, Nacho Molina; y la senadora autonómica, Maribel Mora.

NO SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS

Antonio Maíllo ha ejercido como portavoz de Adelante Andalucía este lunes, cuando ha descartado que tras el resultado en las elecciones autonómicas haya que replantearse la coalición Adelante Andalucía porque "no queda otra que la unidad". En varias entrevistas radiofónicas ha señalado que, sin duda, no se ha cumplido el objetivo electoral de la coalición entre Podemos e IULV-CA y se ha producido una "sacudida" para la izquierda en las elecciones. Además, ha indicado que ellos han hablado de proyecto andaluz en positivo, pero es evidente que ha habido sectores de la población que han votado en otra clave.

Asimismo, ha indicado que, por ejemplo, no se ha conseguido atraer a esos votantes del PSOE-A que no apoyaban el pacto con Ciudadanos (Cs) en esta última legislatura. Para Maíllo, nos tenemos que preguntar y analizar por qué no han ido a votar los ciudadanos de izquierda.

A su juicio, lo que ha ocurrido tiene mucho que ver con el hecho de que Susana Díaz abriera las puertas a la derecha de Cs y ha insistido en que Adelante Andalucía no ha sabido atraer el voto de ese votante socialistas descontento con el pacto entre PSOE-A y Cs.

Ha señalado que del análisis electoral se desprende que la inmensa mayoría del votante de VOX es "un votante procedente del PP en sus bastiones de rentas más altas y dentro de esa ola reaccionaria". "Hay un voto que refleja la descomposición de la derecha del PP y luego un voto que refleja una ola muy reaccionaria en el campo de la derecha que trasciende a Andalucía y España", ha señalado.