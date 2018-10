Podem pide "madurez" a los comunes para resolver las discrepancias con Alamany por la plataforma Soberanistes

La secretaria general de Podemos en Cataluña, Noelia Bail, ha pedido a los comunes "madurez y tranquilidad" para resolver el conflicto interno provocado tras la presentación de la plataforma Soberanistes, crítica con CatComú e impulsada por la portavoz del grupo parlamentario, Elisenda Alamany.

En una entrevista de Europa Press, ha recordado los conflictos internos que ha tenido Podem: "Igual que nosotros ya hemos hecho un ejercicio de madurez política y de adaptación al cambio, pediría que, por el bien de esta confluencia y de estos espacios, resolviesen de una forma tranquila y responsable todas estas diferencias".

Bail formó parte del núcleo de dirección del exlíder de Podem Albano-Dante Fachin, y cuando este dimitió y la dirección de Podemos estatal decidió disolver la dirección y poner una gestora, ella no compartió la decisión, pero tampoco lo hizo público: "Ahí tienes que decidir si te quedas y das la batalla a la interna, pero a la interna, con un respeto mínimo, o si te quieres ir".

"Hay que aprender qué es la lealtad orgánica. Es decir, puede ser que consideres que las decisiones que toma tu partido no son las adecuadas, pero tienes que decidir si todavía hay espacio para poder defender tus ideas o ese espacio está cerrado", ha concluido.

"Si realmente tienes respeto por esa organización, y tu proyecto no encaja, pues te vas", ha dicho en relación a la plataforma impulsada por Alamany.

Ha explicado que hace meses que había hablado con los diputados de Podem en el grupo y también le habían transmitido que habían "perdido la confianza" en el coordinador del grupo parlamentario Marc Grau y ha expresado que ella estuvo de acuerdo con su cese.

Ha llamado a Grau a aceptar que la mayoría del grupo busca otro perfil para el cargo y a "dejar paso" si cree que no puede volver a ganarse la confianza, ya que ella, sí lo consiguió en Podem convirtiéndose en secretaria general.

Grau es el hombre de confianza de Alamany y estuvo presente junto al también diputado de los comunes Joan Josep Nuet en la presentación de la plataforma que critica los comunes "haber perdido el rumbo" en defensa de la soberanía.

SOBERANÍAS

Bail se ha preguntado a qué tipo de soberanías se refieren y ha defendido que también es soberanía llegar a fin de mes, tener alquileres acordes con el salario, poder cuidar de los ancianos y que las familias no tengan que hacer equilibrios para llegar a fin de mes.

"Si hablamos de otra soberanía, pues mira, yo ya estoy cansada de banderas. A mí las banderas no me dan de comer", ha zanjado, y ha recordado que ella es del Bajo Llobregat (Barcelona) donde sigue habiendo desahucios y la gente busca trabajos que asegura que cada vez son más precarios.

Ha advertido de que ese tipo de problemas restan soberanía a la ciudadanía, ha asegurado que de esas soberanías "no se está hablando" en el discurso político actual y ha criticado que la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, sacara una bandera de España en el Parlamento catalán en lugar de abordar problemas sociales.

"No me vengas con banderas y si quieres ayudar al ciudadanía empieza a mejorar sus condiciones de vida. Eso es soberanía. Y en esa soberanía podemos hablar. En la otra, en la que están instalados unos y otros, Podem no va a estar, porque no es nuestro debate", ha zanjado.