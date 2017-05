Podem pide a sus bases ver la consulta unilateral como una "movilización" y participar en ella

El secretario general de Podem Cataluña, Albano-Dante Fachín, ha llamado este jueves a sus bases a entender el referéndum unilateral como una "movilización ciudadana" y les pide participar en ella como tal.

Lo ha transmitido a través de un vídeo recogido por Europa Press y destinado a los círculos de Podem, que hasta el 9 de junio realizarán un proceso de debate para decidir cuál será su posicionamiento en caso de que el Govern convoque un referéndum sin acuerdo con el Gobierno central.

El lunes, Podem anunció que abriría este debate planteando a sus inscritos tres posibles posicionamientos: rechazar un referéndum sin acuerdo con el Gobierno central, participar en la convocatoria entendiéndola como "acto de movilización" aunque no sea vinculante, o reconocer el referéndum unilateral como vinculante si hay una participación masiva.

Fachin anunció las tres propuestas y que la Ejecutiva del partido se decantaría por una de ellas, y ahora lanza este vídeo en el que escoge la segunda opción, aunque insiste en que ninguna de las tres es la suya.

"Podem entiende que el referéndum unilateral es una cosa que no existe porque los referéndums significan que dos partes se ponen de acuerdo para dirimir una diferencia", ha explicado, y ha recordado que el referéndum es la propuesta que ellos siempre han defendido.

Pese a que creen que "no existe algo que se pueda llamar referéndum unilateral", constatan que ahora mismo no se puede hacer el referéndum con garantías al que ellos aspiran y que el Govern ha anunciado su intención de hacerlo unilateralmente si el Gobierno no quiere acordarlo, por lo que abren el debate entre sus bases para decidir cómo afrontar la situación.

"Nosotros queremos un referéndum con máximas garantías y ante el referéndum unilateral nos posicionábamos como la primera opción", ha explicado, y ha matizado que en la situación actual proponen la segunda.

Recuerda que Podem "no es independentista", pero ante las críticas sobre su formación de que no son claros y de que son ambiguos, ahora quieren fijar su posicionamiento abriendo el debate entre sus inscritos.

"Si la final hay una convocatoria, no estaremos ante el referéndum que necesita Cataluña, pero aun así debemos sumarnos a la movilización ciudadana para reclamar este derecho", ha afirmado Fachin, y ha reprochado que Gobierno central dé la espalda a los catalanes que anhelan el referéndum y al Govern que no desvele sus planes, algo que le exige.