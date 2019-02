Política

La Plataforma 'One of Us' nace este sábado con el objetivo de proteger a la familia y luchar contra el aborto

La Plataforma Cultural 'One of Us', cuyo manifiesto se presentará este sábado en París, nace con el objetivo de buscar la protección de la familia y de la natalidad, defender la binariedad sexual, promocionar la reproducción natural y luchar contra la aceptación social del aborto.