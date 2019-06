Planas, sobre si será comisario europeo, dice estar encantado con su puesto y hará lo que decida Sánchez

"Soy un servidor público, lo he sido siempre y en todos los puestos que he ocupado he intentado hacerlo bien y estoy intentando hacer bien lo que me encargó el presidente hace un año", ha expresado Planas en respuesta a preguntas de la prensa en Luxemburgo, en donde asiste a una reunión de ministros europeos.

Los jefes de Estado y de Gobierno europeos negocian el reparto de los altos cargos de la UE, con el objetivo de llegar esta semana a un acuerdo sobre quiénes presidirán a partir de otoño la Comisión Europea, el Consejo europeo, el Banco Central Europeo y la Alta Representación de Política Exterior.

Aunque no se decidirá en esa negociación la composición del nuevo Ejecutivo comunitario, solo su presidencia, sí se da por hecho que el resultado del reparto influirá en la forma en que se asignarán las cartas de comisario.

España, que no ha presentado formalmente ningún candidato, aspira a ocupar un puesto de peso en la nueva Comisión, para lo que se han escuchado nombres como el de Josep Borrell, Nadia Calviño y el propio Planas.

Preguntado por estas quinielas y por si le gustaría alguna cartera en especial, el aún ministro de Agricultura ha eludido la respuesta directa y se ha limitado a destacar el trabajo que le ocupa ahora y su disposición a seguir trabajando en lo que "el presidente decida al respecto".

Planas, de 66 años, suma a su experiencia en materia de Agricultura y Pesca (fue consejero andaluz en dos legislaturas) una trayectoria internacional y europea que ha hecho que su nombre figure en las 'quinielas' para ser no solo comisario europeo sino también posible ministro de Exteriores si finalmente es Josep Borrell quien obtiene un cargo europeo.

En concreto, en 1996 Planas fue nombrado director de gabinete del entonces vicepresidente de la Comisión Europea Manuel Marín, y entre 1996 y 2004 lo fue del entonces comisario Pedro Solbes. Entre 2004 y 2010 ejerció como embajador de España en Marruecos y, después, entre 2010 y 2011, representante permanente de España ante la UE.