Pla se desmarca de las presuntas irregularidades del PSPV y dice que, "como Rajoy", no estaba en el "día a día"

Además, ha destacado que como secretario general del PSPV no estaba al tanto de cuestiones del día a día, "como Mariano Rajoy", ha ironizado, haciendo una referencia a la declaración del presidente del Gobierno en el juicio del caso Gürtel.

Ante las preguntas del PP en el marco de la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos en el Senado, Pla ha circunscrito a actividades propias de la política su relación con la empresa Crespo Gomar, agencia de comunicación a la que los informes policiales apuntan que facturó servicios para el PSPV que supuestamente pagaron terceras empresas a cambio de adjudicaciones.

Según el exdirigente valenciano con la citada empresa de comunicación solo trabajó puntualmente en un proyecto de imagen y 'coaching' antes de la campaña de 2007 y ha negado conocer más trabajos que hizo Crespo Gomar para el PSPV o cómo se facturaron estos. Asimismo, ha alegado que los casos que se encuentran judicializados están relacionados con expedientes de contratación a partir de 2008 cuando él ya había abandonado la primera línea política.

Pla ha tirado de ironía para dibujar una comparativa entre las acusaciones que le imputaba el PP y las explicaciones que en su día dio Mariano Rajoy en el juicio del caso Gürtel. "Yo como candidato no me ocupaba de las cosas del día a día, como Rajoy, estábamos en la misma situación. Así es la vida de los candidatos y de los secretarios generales", ha afirmado.

DECISIÓN DE LA JUEZ DE INHIBIRSE

En el cara a cara entre el portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, y el excandidato socialista, ha salido a la palestra el hecho de que cuatro juzgados estén investigando actualmente este caso. No obstante, Pla ha descargado su responsabilidad en que el juzgado valenciano que inició la práctica de distintas diligencias se declaró "no competente" y se inhibió a favor de juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.

Para el exdirigente socialista esto es una prueba de que la jueza "no le ha dado credibilidad" a las facturas y fotocopias y por ello ha acusado a Aznar de agarrarse a este auto que, a juicio de Pla, descarta cualquier trama. "Esa credibilidad podía habérsela dado al extesorero del PP Bárcenas cuando escribió MR y una serie de cantidades al lado, ¿usted le dio crédito a eso?", ha insistido sobre supuestos pagos a Rajoy.

A esto Aznar ha replicado que no tiene que dar explicaciones sobre a lo que él da crédito o no, y ha acusado a Pla de decir "cosas que no son" porque la investigación prosigue en distintos juzgados. "El tiempo nos lo irá confirmando", ha pronosticado el senador 'popular' que ha descrito la época de Pla en el PSPV como el "nudo gordiano" de una red ilegal de financiación política.