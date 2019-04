Pisarello (ECP) contrasta el tono de Iglesias en los debates con "derechas maleducadas"

En declaraciones antes de un acto sobre ciencia y universidad en Barcelona junto a la número 3, Mar García, Pisarello ha aplaudido que Iglesias ha salido del juego de ruido para explicar propuestas en los dos debates de esta semana, en que parecía que PP y Cs "iban a embestir y no permitían un debate".

Ha remarcado que las intervenciones en los debates han demostrado, a su juicio, la importancia de los comuns y de Unidas Podemos para evitar "retrocesos que serían seguramente irreversibles en derechos".

Además ha erigido a Unidas Podemos como una fuerza creíble en la defensa de sus propuestas y en "no convertir la política en un circo de agresiones permanentes", y ha afirmado que en los debates se ha podido ver que todos los políticos no son iguales.

Pisarello considera que los comuns han crecido progresivamente durante la campaña y ha reiterado que, si no se produce un cambio en el Estado, Cataluña no avanzará, y que Cataluña es necesaria para empujar a toda España con propuestas progresistas.

Respecto a que Pedro Sánchez (PSOE) dijera que no entra en sus planes pactar con Cs, ha dicho que los comuns tienen claro que, si al PSOE no se le presiona con propuestas progresistas, no las hace y "acaba rehén de las políticas que hace la derecha", por lo que ha abogado por que los comuns y Unidas Podemos consigan la fuerza suficiente en las urnas.