Picardo desea que "este momento de reflexión en Reino Unido lleve a un 'no' al Brexit"

"Creo que Reino Unido está pensando cómo avanzar el Brexit o no avanzar el Brexit", ha manifestado en declaraciones a los periodistas Picardo, que ha añadido que es una situación que no esperaba y "es una segunda oportunidad para que Reino Unido y Gibraltar no salgan de la Unión Europea".

A su juicio, un Brexit duro, sin acuerdo, "sería una cosa malísima, pero un Brexit con acuerdo aún sería una cosa mala", ya que "la verdad es que sea a nivel administrativo o burocrático lo que la UE hace es crear una base, una regulación que son iguales en todos los países de la Unión que hace la vida mucho más fácil".

"Espero que este momento de reflexión, de pausa, nos lleve a un no Brexit. Aunque es todavía una cosa especulativa, es mi deseo", ha afirmado Picardo, que ha añadido que espera "si hubiera un no Brexit, se sepa aprovechar de verdad lo que es nuestra común sociedad", ya que a su juicio en este tiempo hay situaciones que no se han aprovechado para hacer las cosas "más fáciles", como el territorio Schengen, en el que Gibraltar no está incluido.