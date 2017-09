Picardo dice que Margallo yerra "completamente con su enfoque respecto al pueblo de Gibraltar"

En una nota, Picardo ha hecho referencia a las últimas declaraciones de Margallo sobre Gibraltar y un supuesto intento de reunión entre ambos. Así, ha afirmado que "es cierto que el señor Margallo intentó reunirse directamente" con él.

En este sentido, ha añadido que "realizó esta petición para un encuentro personal, a pesar de sus declaraciones públicas en las que afirmaba que solo mantendría reuniones sobre Gibraltar si éstas eran bilaterales con el Reino Unido o se enmarcaban en el contexto de un Foro Cuadrilateral que incluyese a la Junta de Andalucía".

Según Picardo, su respuesta coincidió con su postura pública acerca de cualquier encuentro con ministros o representantes españoles, es decir, "que solo estaría dispuesto a celebrar una reunión para conversar sobre asuntos no relacionados con la soberanía y que la reunión no fuese secreta". "Tras esta respuesta, no recibí ninguna noticia más al respecto", ha concluido.

Cabe recordar que Margallo ha declarado que habló "con gibraltareños que tenían una gran influencia en Picardo y se llegó a concertar una entrevista, pero Picardo luego temió que se pudiese filtrar a los medios y no se hizo".