Picardo avisa de que si Gibraltar sale de la UE de forma "prematura o desordenada" afectará a "ciertos" ciudadanos

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha advertido de que si el Peñón sale de la UE de forma "prematura o desordenada" como consecuencia del Brexit eso puede tener "consecuencias potenciales" para "ciertos ciudadanos de la UE".

Picardo se expresó así este lunes por la noche, durante su tradicional mensaje de año nuevo, y se ofreció a iniciar conversaciones "técnicas" con los Gobiernos europeos interesados o con las instituciones europeas "en un espíritu de cooperación, para asegurar que los residentes en Gibraltar, los turistas y los trabajadores transfronterizos pueden continuar con su actividad".

Aunque no fue más explícito en su advertencia, sí pidió tanto a la UE como a Reino Unido que tengan clara esta situación, al igual que el hecho de que, según sus palabras, Gibraltar tendrá el derecho de veto "crucial" respecto a todos los aspectos de la retirada, la transición y la futura relación del Peñón con la UE.

Por eso, reclamó que no se subestime la importancia del Parlamento gibraltareño, que es donde se deben aprobar las leyes para hacer efectiva la salida y "donde se toma la decisión final sobre la aplicación del Brexit en Gibraltar".

Picardo no mencionó expresamente a España pero sí cuestionó el hecho que Madrid pueda tener algún derecho de veto sobre si se excluye a Gibraltar de los acuerdos futuros o del periodo de transición --las orientaciones aprobadas por la UE dicen que estos solo se aplicarán al Peñón si hay un acuerdo previo entre Londres y Madrid--.

"Lo mejor es esperar al final de las negociaciones. No debemos dar crédito al triunfalismo prematuro ni a los cantos de sirena de los que quieren perjudicarnos", dijo Picardo. Su argumento es que "algunos informes de medios" dijeron que Gibraltar no sería incluido en el acuerdo de salida de Reino Unido y que luego sí "está reconocido como parte del acuerdo político".

El gobernante de la colonia también afirmó que la propia ministra británica, Theresa May, ha dejado claro que salvaguardará la economía británica, y que tiene un compromiso "de hierro" del ministro británico para el Brexit, David Davis, de que su Gobierno no firmará un acuerdo comercial con la UE si no incluye a Gibraltar.

"DOBLE VETO" SOBRE LA SOBERANÍA

A todo ello ha sumado la garantía del "doble veto" sobre la soberanía, según la cual Reino Unido no solo no transferirá la soberanía del Peñón sin consentimiento de sus habitantes, sino que "ni siquiera iniciará ningún proceso de negociación" sin ese consentimiento que, "nunca vendrá", en palabras de Picardo.

A su modo de ver, todo ello implica que, en las negociaciones para el Brexit, Gibraltar no puede quedar excluido de ningún periodo de transición que tenga Reino Unido en su salida de la UE, ni tampoco de los aspectos importantes de un futuro acuerdo comercial entre éste y la UE.