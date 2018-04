Pérez Rubalcaba (PSOE) avisa de que "tenemos aluminosis institucional" y que es necesario alcanzar "grandes acuerdos"

Pérez Rubalcaba ha protagonizado una nueva edición del Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) en Zaragoza, donde ha alertado de la "centrifugación de la basura", en alusión al caso Cifuentes, y ha alertado de que "la gente no se fía de las instituciones".

"Esta legislatura es inane, no ha servido para nada", ha continuado, afirmando que "estamos perdiendo el tiempo" y que "las grandes reformas están pendientes", animando a abordar asuntos como el "ineficiente" sistema fiscal, el problema demográfico, el "pavoroso" sistema de pensiones o la transición energética. "No hay ningún problema de fondo que se esté abordando", ha lamentado.

CRISIS

El exdirigente socialista ha señalado que la crisis, iniciada hace 10 años, ha puesto de manifiesto que España tenía "los pies de barro, de cemento y ladrillo", añadiendo que durante este tiempo "Estados Unidos salió y la UE se quedó" porque "no lo hicimos bien".

Ha criticado así la "compulsión austericida", indicando que "hoy todo el mundo sabe que fue un error" porque "nos pasamos de dosis". Ha aludido al "susto que nos dio Grecia". Las crisis política, económica y territorial están relacionadas, ha añadido.

Ha puntualizado que "vamos a salir adelante" y ha destacado que, tras los atentados del 11-M, "no hemos visto quemar mezquitas", y con tres millones de parados no ha surgido ningún partido xenófobo, en referencia a la fortaleza de la sociedad.

Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho, en alusión a la crisis económica, que "negar que lo peor está detrás es negar la realidad", aunque "la gente dice que la recuperación no ha llegado" por la situación del empleo y la "inestabilidad".

Ha criticado la política de "recortes y subida de impuestos" implementada por el Gobierno de España del PP, tildándola de "injusta" y ha comentado que él era partidario de hacer frente al déficit, matizando que "había formas distintas" de llevarlo a cabo, en alusión a un impuesto sobre grandes fortunas o sobre el patrimonio.

Asimismo ha considerado que "se distribuyó mal el ajuste y el resultado es más desigualdad", asegurando que "la sanidad universal no le gusta a la derecha", mencionando otros problemas, como la masificación de las aulas y las listas de espera.

Pero "lo peor es la reforma laboral" porque ha rebajado los costes del despido y ha modificado las reglas del juego, como el "equilibrio" de los convenios colectivos, y "el resultado es que el contrato estrella es temporal y a tiempo parcial", con una devaluación salarial "brutal" que afecta más a los jóvenes, creándose una fractura generacional "preocupante".

Ha recordado su propuesta de mejorar la situación laboral de las 'kellys', proponiendo que se incorporen a los convenios de los sectores en los que trabajan.

PENSIONES

Pérez Rubalcaba ha propuesto introducir en el sistema de pensiones "un aporte impositivo", como la 'cuota nacional' de Francia, pero no un impuesto específico, sino que "del balance impositivo se dedique una parte" para "no confiarlo todo a las cotizaciones".

Sobre la reforma del impuesto de sucesiones, ha dicho el exvicepresidente del Gobierno que "por principio" no le gusta bajar los gravámenes y ha planteado que "España no puede pretender tener impuestos africanos y servicios finlandeses", es decir que no se pueden pedir mejores servicios con lo que se recauda, porque "eso lleva al déficit y la deuda".

"Lo único orgánico que me queda es la química", ha dicho Pérez Rubalcaba, en otro orden de cosas, insistiendo en que no tiene ya "nada que ver" con la política orgánica.