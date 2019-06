Pepu Hernández califica el pacto de Gobierno municipal entre PP, Cs y Vox de "un atraso" y "paso atrás nefasto"

"Creo que partidos como Ciudadanos no pueden repetir la palabra 'regeneración' y la palabra 'centro', estaría completamente fuera de la realidad", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar al pleno de investidura.

En referencia a las alegaciones de Cs de que se trata de un pacto con el PP y no con Vox, Pepu Hernández ha argumentado que "eso es lo que se está tratando transmitir" pero que al final, ha dicho, Vox se trata de "un apoyo" y un "condicionante constante".

"Las dos derechas se estan dejando arrastrar a unas posiciones que son completamente incomprensibles al resto de Europa", ha apuntado, si bien no ha podido asegurar si se trataría o no de una "antesala" para el Gobierno de la Comunidad. "Da la sensación que es posible que se pueda repetir claro. No lo sé, espero que no", ha concluido.