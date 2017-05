La sobrina de Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, deja la política temporalmente

La diputada Marion Maréchal-Le Pen, sobrina de la líder del partido ultraderechista francés Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, anunció hoy que ha decidido abandonar de forma temporal la vida política.

"No renuncio definitivamente al combate político. (...) No podría quedarme indiferente ante el sufrimiento de mis compatriotas", dijo la joven, de 27 años, al diario "Dauphiné Libéré", sin especificar cuánto tiempo estará apartada de la política.

Maréchal-Le Pen, quien se convirtió en 2012 en la diputada más joven del país, deja también su mandato de consejera regional en la región Provenza Alpes Costa Azul (PACA), detalló "Le Parisien".

La heredera política del clan Le Pen, madre de una niña pequeña, desea "cambiar de vida" y adentrarse en el mundo de la empresa privada.

"Creo que la época de los políticos desconectados de la realidad con decenios de mandato a sus espaldas es obsoleta. (...) Hay que demostrar a los franceses que existen también cargos libres y desinteresados que rechazan agarrarse cueste lo que cueste a su estatuto", añadió.

La joven, licenciada en Derecho, había avanzado hace meses que no pretendía pasar toda su vida en la política, y según "Le Parisien", Marine le habría dicho que respeta su decisión porque sabe "los sacrificios que exige la política".

De acuerdo con el periódico "Libération", la decisión de Maréchal Le Pen está motivada por su desacuerdo con la línea "izquierdista" en lo económico impulsada por el vicepresidente del partido, Florian Philippot.

La sobrina de Le Pen encarnaba el ala más conservadora y católica del FN y es más próxima a las ideas políticas de su abuelo, el cofundador del partido Jean-Marie Le Pen, que a las impulsadas por su tía.

El patriarca vio hoy como una "deserción" su retirada si no está motivada por algo "grave", y dijo que le entristece que deje el combate.

"Marion representaba una esperanza de futuro para muchos militantes y electores del Frente Nacional. Espero que todavía pueda reflexionar sobre su decisión. (...) Si me opinión todavía vale algo para ella, le digo: 'No, no se abandona la línea del Frente", apuntó en el diario "Le Figaro".

Jean-Marie Le Pen, de 88 años, criticó también que su nieta haya decidido irse a un mes de las elecciones legislativas de los próximos 11 y 18 de junio.

"Debería haber tomado esta decisión antes o esperar un poco, porque estamos en campaña electoral. El país espera el veredicto de las urnas. Que una de las protagonistas más queridas y admiradas del movimiento caiga en plena batalla legislativa puede tener consecuencias terribles. Espero que lo haya considerado", concluyó.