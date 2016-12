Peligra la aprobación de los presupuestos ante la ausencia de Moñux

La diputada del PP Elena González-Moñux ha anunciado hoy que no irá a la Asamblea de Madrid mientras esté de baja médica por depresión, al menos hasta mediados de año, lo que pone en peligro la votación para la aprobación de los presupuestos regionales de 2017, prevista para febrero o marzo.

En declaraciones a Efe, González-Moñux ha confirmado que le han prescrito una baja médica por depresión de al menos seis meses tras denunciar por acoso laboral al portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, según adelanta el diario El Mundo.

Además, la parlamentaria ha asegurado que no piensa acudir a la Asamblea mientras esté de baja, por lo que no irá a la votación de los presupuestos regionales, que tendrá lugar a finales de febrero o mediados de marzo.

Esto podría provocar un empate, ya que la suma de los diputados del PP y Ciudadanos -que habitualmente les apoya- sería de 64 votos, los mismos que tiene en conjunto PSOE-M y Podemos.

Tras tres empates consecutivos, la iniciativa decaería, según establece el reglamento de la Cámara regional, por lo que los presupuestos no se aprobarían.

Recientemente, González-Moñux (que es presidenta del PP del distrito Fuencarral-El Pardo) ha sido elegida compromisaria para el próximo Congreso Nacional del PP, que se celebrará en Madrid durante el segundo fin de semana de febrero.

En este caso, todavía no ha decidido si asistirá o no, aunque ha resaltado que su baja médica "se produce por la situación en la Asamblea, no en el Congreso del PP".