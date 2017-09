Política

http://www.teinteresa.es/politica/Peligra-Gobierno-demanda-dialogo-PSOE_0_1872413354.html

Peligra la moción de apoyo al Gobierno ante la demanda de diálogo del PSOE

La proposición no de ley de Ciudadanos que reclama el apoyo del Congreso al Gobierno en su defensa del Estado de Derecho podría no salir hoy adelante, ya que el PSOE no renuncia a su enmienda en la que pide una salida "pactada y legal" al conflicto en Cataluña y que el partido de Albert Rivera rechaza.