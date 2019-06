Pedro Sánchez se presentará a la investidura "en breve" tenga o no tenga todos los apoyos

El PSOE ha confirmado este lunes la determinación del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de presentarse a la investidura "en breve" tenga o no tenga amarrados antes todos los apoyos que le garantizarían superar la votación.

Así lo ha expresado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien contempla el escenario de que haya votos que se decidan "en ese momento" mismo del debate de investidura. Lo que el candidato no contempla en ningún caso, según lo expresado por el ministro de Fomento en funciones, es retrasar sine die la convocatoria del pleno de investidura hasta tener asegurada una votación exitosa.

Sin precisar la fecha exacta -el Gobierno venía hablando de la primera quincena de julio-- Ábalos ha asegurado que la investidura "va a ser pronto" porque "España necesita un gobierno" y los socialistas van a "responder a esa necesidad (*) en breve". Porque "no tener gobierno tiene un coste de oportunidad muy importante para muchas cuestiones" y quienes lo lamentarán serán los "ciudadanos" y las "administraciones", ha argumentado.

Por eso los socialistas, ha incidido, no van a entrar "en una espiral de condicionar esa investidura, de si hay apoyos o no hay apoyos". "A la investidura nos presentaremos porque la prioridad es que haya gobierno en España", ha abundado.

Más allá de confirmar que habrá investidura pronto independientemente de los apoyos que haya conseguido amarrar Sánchez en los próximos días o semanas, Ábalos no ha dado pistas de cuál es la fórmula prioritaria que contempla el presidente para superar la votación.

Una de las sumas posibles es sacar adelante la investidura con la abstención de ERC. A Ábalos se le ha preguntado si la reedición de un nuevo mandato de la alcaldesa Ada Colau en Barcelona, a la que han apoyado el PSC y tres concejales de la candidatura que encabezaba Manuel Valls -la apuesta de Ciudadanos en la Ciudad Condal--, para impedir que Barcelona cayera en manos de ERC, aleja la posibilidad de que los republicanos colaboren en la investidura de Sánchez.

"Nosotros no podemos hacer un gobierno ni plantear un proyecto de país a base de situaciones locales, particulares, por muy importantes que sean porque nunca sería posible hacerlo, siempre habría algún elemento singular que no encaja en determinadas pretensiones. No podemos estar a expensas de lo que pueda ocurrir en un sitio puntual", ha razonado Ábalos, que ha asegurado en otro momento que plantear una investidura así, condicionada a situaciones puntuales, tampoco les interesa.

No ha sido más concreto tampoco cuando la pregunta se refería a la opción de sacar la investidura gracias a la abstención de los dos diputados de UPN, que exigen a cambio que los socialistas navarros renuncien a intentar un gobierno alternativo y permitan que gobierne la lista más votada, Navarra Suma, que conforman UPN, PP y Ciudadanos.

Ábalos se ha limitado a insistir en que en la constitución de los ayuntamientos se ha visto que no ha habido "ningún intercambio de cromos" entre el PSN y EH Bildu, y ha puesto en valor cómo en Pamplona y en otros municipios, los socialistas navarros han permitido que gobierne la lista más votada.





NINGÚN ACUERDO CON BILDU

Preguntado si en Navarra van a renunciar a que la líder del PSN, María Chivite, se presente a la investidura -necesita la abstención de Bildu para superar la votación--, Ábalos se ha limitado a señalar que la situación no ha cambiado, en el sentido de que la línea roja establecida por el PSOE, y compartida por el PSN, es que "no puede haber acuerdos con Bildu ni por acción ni por omisión". Es decir, que una posible abstención de Bildu no puede tener ninguna contrapartida.

Ahora bien, ha indicado que, en lo que a la constitución de los Gobiernos autonómicos se refiere, el PSOE "actuará con rigor, con la mayor coherencia posible, primando siempre el interés general de España sobre cualquier otro interés partidista".

Respecto al acuerdo sobre la conformación de un gobierno de cooperación con Unidas Podemos, Ábalos ha insistido en que esta fórmula "no tiene por qué ser un gobierno de coalición", como exigen los 'morados', a quienes el PSOE ha ofrecido por el momento desarrollar juntos una "agenda social".

El 'número tres' del PSOE también ha ofrecido "acuerdos de gobernabilidad" en grandes cuestiones de país a los partidos de la oposición, tanto al PP como a Ciudadanos, para "entre todos ir configurando un proyecto de país".

Ábalos ha llamado la atención sobre la incoherencia que demuestra Ciudadanos pidiendo a Sánchez que no pacte con los independentistas al tiempo que, con su actitud de obstrucción a la investidura -pues descartan abstenerse-- empuja a los socialistas a tener que contar con los independentistas para superar la votación.

En su opinión, esta contradicción la ha puesto "en evidencia" Manuel Valls en Barcelona, con quien Ciudadanos acaba de romper por permitir con sus votos que Colau fuese reelegida alcaldesa. De hecho, y en referencia a una posible abstención de PP o Ciudadanos que permitiese la investidura de Sánchez, Ábalos ha considerado que "quizás" tenga más sentido apelar "a la responsabilidad del PP", teniendo en cuenta que ellos exigieron lo mismo en 2016 al PSOE, y éste finalmente se abstuvo permitiendo la investidura de Mariano Rajoy.