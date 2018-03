Pedro Sánchez dice que "los números son difíciles" para presentar una moción de censura porque Cs sigue apoyando a Rajoy

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha comentado que no descarta presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, aunque cree que "los números" para lograr desbancar a los populares de Moncloa "son difíciles" porque "Ciudadanos está apoyando de manera decidida al Gobierno del PP".

En una entrevista en La Voz de Galicia recogida por Europa Press, el líder socialista ha opinado que "el fin del ciclo político del conservadurismo" en España está llegando y que "el sucesor será la izquierda", lo que sucederá, a su juicio, "cuando Mariano Rajoy convoque elecciones".

Así, ha quitado hierro a las sondeos que señalan el auge de Ciudadanos a costa de la caída del PP y Podemos, lo que no sirve para que el PSOE remonte en intención de voto. "Los sondeos hay que tomarlos con cierta precaución porque las elecciones generales no están convocadas", ha comentado un Sánchez que ve "una hipermovilización del electorado conservador", algo que no sucede en la izquierda por no haber comicios en el horizonte.

Con todo, cree que la socialdemocracia atraviesa un mejor momento en España que en otros lugares de Europa y ha llamado a revisar el modelo de financiación autonómico para reforzar los "tres pilares" del estado de bienestar: "educación, sanidad y dependencia".

En cuanto a una reforma de la Constitución, Sánchez niega que deba orientarse a "atraer a nadie que se quiera ir" sino para "quitarle argumentos al que quiera romper", en relación a la situación en Cataluña y los partidos independentistas.

"La derecha dice los partidos constitucionales versus partidos independentistas, y todos somos constitucionales, también los que quieren romper con esta Constitución, porque son partidos que se someten a las reglas de la Constitución", ha señalado.

Además, ha reiterado que la "responsabilidad" de que la aplicación del artículo 155 en Cataluña dure ya cinco meses no corresponde "al Estado" sino al "bloque independentista", que, según Sánchez, "se está equivocando en su estrategia de cuanto peor, mejor". "Al final, cuanto peor es peor, también para ellos", ha apostillado.

"SUCESOR" DE RAJOY

Para Pedro Sánchez, "el sucesor" de Mariano Rajoy "será la izquierda" y no el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que algunas quinielas sitúan en primera línea en la carrera por heredar el liderazgo del PP a nivel nacional.

De este modo, ha señalado que el balance de los casi nueve años de Feijóo al frente del Gobierno gallego es negativo, al tiempo que ha indicado que el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, es una persona "que puede construir un proyecto ganador en Galicia, que hace falta".