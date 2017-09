Pedro Sánchez dice que la manifestación visibilizó "la división" de la sociedad catalana

Lo ha hecho en un desayuno-coloquio del Foro Primera Plana en Barcelona, en el que ha querido participar "a petición propia" un día después de la Diada, y al que ha asistido un nutrido grupo de alcaldes socialistas; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, entre otros.

Sánchez ha dicho que la manifestación del lunes fue "muy diferente a la de 1976, cuando el pueblo catalán salió a pedir recuperar derechos y libertades, pero también a comprometerse con el futuro de España".

Desde entonces, han pasado muchos años y en todo este periodo "la aportación de Cataluña ha sido fundamental", si bien ha llegado el momento de renovar el pacto constitucional para dar más autogobierno a la Generalitat, ha dicho.

Sánchez ha pedido no buscar culpables, no hacer reproches y no entrar en batallas de cifras de asistentes a la manifestación, y ha optado por ponerse "al servicio de la convivencia maltrecha para abrir un espacio de diálogo sin muros ni precipicios".