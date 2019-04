Pedro Sánchez promete que si sigue gobernando "no habrá independencia en Cataluña"

En un mitin ante 1.700 personas en el Palacio de Congresos de Zaragoza, ha asegurado que defenderá el sistema autonómico "con uñas y dientes" ante los independentistas y "la ultraderecha", insistiendo en que "saben perfectamente que la independencia no se va a producir porque la Constitución no lo permite, la comunidad internacional ha dado la espalda a los líderes independentistas y los propios catalanes no quieren".

También ha apostado por "blindar" el carácter público de las pensiones, derogar la Ley Mordaza e introducir la salud buco-dental infantil en el sistema público de salud. Ha emplazado a todos a votar el PSOE por considerar que solo este partido puede "sumar" ante los tres partidos de derechas.

