Pedro Sánchez pide que las primarias "no sirvan ni para enfrentar a territorios" ni para "privatizar" el feminismo

"En las campañas electorales se pueden permitir muchas cosas, porque al final el rifirrafe electoral hay siempre palabras más gruesas", ha señalado Pedro Sánchez, quien se ha confesado como un "político feminista", porque lo que ha garantizado que el PSOE será bajo su mandato "una organización feminista".

En su intervención, Sánchez ha considerado que son "segundos en avales pero primeros en ilusión", y ha abogado por "hacer de estas primarias un canto al futuro", ante lo que ha lamentado que el PSOE ahora es "una organización que se regodea mucho de las cosas que logró, pero no tanto en las que va a lograr", tras lo que reafirmado que "estas primarias tienen que ser para conquistar el futuro, no para conquistar el pasado".

Pedro Sánchez ha participado en la tarde de lunes en Don Benito (Badajoz) en un acto con militantes, en el que ha estado acompañado por la diputada socialista Pilar Lucio; el alcalde de la localidad, José Luis Quintana; la gerente del Instituto de Consumo de Extremadura, Leonor Martínez Pereda; el alcalde de Castuera, Francisco Martos, entre otros.

Sánchez ha abogado por "evolucionar" de tal forma que "el ser afiliado del PSOE signifique mucho más que pegar un cartel, participar en un mitin o ser interventor o apoderado en una jornada electoral", por lo que ha reafirmado su compromiso de que los afiliados no solo elegirán al secretario general del partido o el candidato, sino que podrán "decidir sobre las cuestiones trascendentales".

CONSULTAS SOBRE ACUERDOS POSTELECTORALES

Así, ha señalado que "a partir del 21 de mayo", las consultas sobre los acuerdos postelectorales "serán obligatorias", una decisión que ha tomado tras su "firme convicción, después de lo ocurrido el pasado 1 de octubre, de que al PSOE no hay que salvarle de la militancia, hay que salvarle de la abstención al PP".

En su intervención, Sánchez ha abogado por un PSOE "unido", por lo que ha reafirmado que hará "todo lo posible por la unidad después del 21 de mayo", y de hecho ha abogado por "empezar a practicar esta unidad" antes de las primarias.

Por eso, se ha dirigido a aquellos militantes que hayan avalado o estén pensando en votar a otras candidaturas, y que consideren que "la abstención al PP fue un error", para pedirles que apoyen a su candidatura porque es "la única" que puede hacer que el PSOE sea "una organización del siglo XXI, a la izquierda, al lado de sus afiliados y sus votantes".

Respecto a los que le tachan de "radical y separatista", Pedro Sánchez ha admitido que le "indigna" ya que "del discurso del miedo y la mentira, el copyright lo tiene la derecha", mientras que el PSOE debe tener un "discurso de la ilusión y la comunicación".

"Pero voy a darles la razón, soy radicalmente opuesto al PP porque me quiero separar de su corrupción", ha señalado Pedro Sánchez, quien ha destacado la necesidad de "regenerar la vida democrática de este país", tras lo que ha reafirmado que "el no debió ser no", porque el PSOE tiene que "impulsar una regeneración importante dentro de nuestro país".

ASUMIR RESPONSABILIDADES

Pedro Sánchez ha considerado que los casos de corrupción en el PP "parecen una telenovela policiaca", tras lo que ha señalado que no le "extraña que Rajoy sea el primer presidente de la democracia que se vaya a sentar en el banquillo para testificar sobre los casos de financiación irregular en el PP".

"Lo que me extraña es que continúe siendo presidente del Gobierno, y encima lo haya sido con la abstención del PSOE", ha señalado el candidato socialista, quien ha reclamado a Rajoy que "sea el Richard Nixon de la democracia española, asuma sus responsabilidades políticas", y que "dimita como presidente del Gobierno".

Por otra parte, Sánchez ha animado a votar en las primarias de este 21 de mayo "para que sea la última vez que un secretario general tiene que dimitir por cumplir con la palabra dada con sus militantes", y ha señalado que habrá que "definir qué es ser de izquierdas en 2017".

Ahora, "¿qué cara se nos queda después de que veamos Mariano Rajoy aprobar los Presupuestos Generales del Estado sin el apoyo del PSOE?", ha planteado Pedro Sánchez, quien ha reiterado que "no hizo falta", y "fue absurdo" que el PSOE se abstuviera en la investidura de Rajoy.

MILITANTES "ILUSIONADOS", SEGÚN QUINTANA

En su intervención, el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, ha valorado que en este actos hay "militantes de toda la geografía extremeña", que están "ilusionados" con el proyecto de Pedro Sánchez, que "es el de la militancia socialista".

Quintana ha explicado que el de hoy, "no es un acto más" de Pedro Sánchez, ya que Don Benito es su "kilómetro cero" donde "todo empezó en diciembre de 2014", tras lo que ha reclamado el voto al candidato a la Secretaría General para que "vuelva a llevar las riendas de la izquierda" y que "plante cara al PP".

"Quiero que pronto tengamos un presidente socialista en la Moncloa", para lo cual "el primer paso" es que Pedro Sánchez gane las primarias de 21 mayo, para llegar a un "PSOE unido, alejado de la derecha" y que pueda ser "útil a la sociedad", para "acabar con la austeridad y los recortes" y "garantizar una educación y una sanidad públicas".

El alcalde de Don Benito ha aseverado que "siempre" ha estado a su lado, y "el tiempo y los hechos nos están dando la razón a quienes defendimos y votamos que había alternativa a la abstención", que supuso darle el gobierno "gratis" al PP.

"Los militantes son los que decidirán que el secretario general sea Pedro Sánchez", ha señalado José Luis Quintana, quien ha reclamado el voto para el candidato a la Secretaría General por "compromiso y lealtad con nuestras siglas y nuestros valores", y para "dar una lección de democracia" al igual que en 2014.