Pedro Sánchez elude comentar la prisión para Sànchez y Cuixart y pone en manos de Puigdemont evitar el 155

En declaraciones a los medios durante una visita en Nigrán, en una de las zonas del sur de Pontevedra afectadas por la ola de incendios de este fin de semana, el líder socialista ha defendido que su partido tiene "muy claro que España cuenta con un estado social y democrático y de derecho" y cree "en la separación de poderes".

"Respeto y comprendo las opiniones que se puedan tener, pero como responsable del PSOE no me pronuncio sobre las cuestiones judiciales, me gusten más o me gusten menos", ha enfatizado, antes de insistir en que las decisiones judiciales "se corresponden" a ese ámbito y no a la política.

Sobre la aplicación del 155, ha manifestado que "está en la mano del señor Puigdemont". "El botón del 155 está en la mano del señor Puigdemont no apretarlo y para eso tiene que volver a la legalidad democrática y volver a la Constitución y, sobre todo, restablecer el autogobierno", ha remarcado.

Pedro Sánchez ha manifestado que "quien ha suspendido el autogobierno de Cataluña" es el "bloque soberanista", y ha puesto como ejemplo la sesión parlamentaria suspendida de este lunes. "Creo que lo importante es restablecer la normalidad democrática en las instituciones catalanas y que se recupere el autogobierno", ha repetido.

Dicho esto, ha manifestado que esa es "la principal responsabilidad de su presidente (catalán). "Si no lo hace el presidente de la Generalitat, lógicamente el estado social y de derecho con el que cuenta España tendrá que asumir las responsabilidades", ha sentenciado.