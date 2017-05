Pedro Sánchez no aclara si aspirará a ser candidato a la Moncloa si no consigue ser secretario general

El aspirante a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha evitado este viernes aclarar si, en caso de perder las primarias para liderar el partido, se plantearía o no postularse cuando llegue el momento de elegir candidato a la Moncloa, algo que debe decidirse en unas nuevas primarias, pero esta vez entre militantes y también simpatizantes.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha insistido en que si pierde las primarias del día 21 él se pondrá a disposición del que gane y será "leal con el resultado" sea cual sea, pero ha esquivado la pregunta de si se presentaría a las primarias para ser candidato en caso de no ser secretario general.

"Si he aprendido algo en política es que los dedos hay que pillárselos lo justo, ya veremos que nos depara el futuro. Lo importante es andar, disfrutar del camino y estar convencido de lo que uno hace, y lo que haré será siempre en beneficio del PSOE y de lo que representamos", se ha limitado a decir.

Sus palabras contrastan con lo que él mismo dijo en una entrevista en '20 minutos' el pasado febrero, cuando afirmó que si perdía este proceso se retiraría de la política, y con lo que apuntó hace un mes su colaboradora Adriana Lastra, que respondió a esa pregunta recordando que con la excepción del caso de Joaquín Almunia y Josep Borrell, en el PSOE "el secretario general es la persona que se presenta a las elecciones generales y se ha respetado siempre".

Lastra añadió entonces que "lo que ha dicho siempre Pedro Sánchez es que si perdía las primarias se iba a poner detrás del secretario general o la secretaria general y eso es lo que va a hacer". Sánchez ha insistido hoy en que si pierde será leal con el que gane, y se exigirá a sí mismo la misma lealtad que pedirá si es el vencedor.

También ha reiterado que los 'barones' que no le han apoyado no tienen por qué temer movimientos desestabilizadores y que tiene "absoluta vocación de integrar tanto a Patxi (López) como a Susana (Díaz) en la Ejecutiva" que se forme después del día 21.

En cuanto al proyecto de su rival andaluza, ha dicho que le ha generado "una mezcla de desconcierto y preocupación", porque ve "medidas fracasadas en otros lugares" como los préstamos para los estudiantes, que les generan problemas de endeudamiento en los países donde existen. "Creo que es un error y que no tiene nada que ver con la socialdemocracia, que ve la educación como un derecho", ha apostillado.

CONSULTAS PARA CONVENCER

Además, después de que Díaz haya advertido de que un líder no se puede esconder en la militancia --en una entrevista en 'El País'-- él le ha respondido que lo que tampoco puede hacer es "esconder a los militantes". Su tesis es que las consultas se hacen para convencer a los militantes de determinadas decisiones, de manera que "difícilmente puedes convencer a los ciudadanos de tus decisiones si antes no has convencido a los militantes".

Sánchez ha confiado en que, si gana él, esta vez Díaz sí acepte su oferta de trabajar juntos, no como hace tres años. Según su análisis, cuando fue elegido sufrió un "cuestionamiento diario por parte de muchos dirigentes" y eso no puede pasar ahora, después de que los militantes decidan.

A solo dos días de la votación, Sánchez ha incidido en su argumento de que un proceso tan largo era "absolutamente innecesario", porque el PSOE lleva "nueve meses de campaña" y sin líder, desde que él dimitió el pasado 1 de octubre.

Es más, cree que una de las consecuencias de que el PSOE esté sin líder es que Podemos vaya a presentar hoy una moción de censura con Pablo Iglesias como candidato: "Estar nueve meses sin líder ha beneficiado a Mariano Rajoy y a Pablo Iglesias. Un partido con líder hoy estaría liderando la oposición y exigiendo responsabilidades a Rajoy".

El también ex líder socialista ha asegurado que él no pone en cuestión la transparencia del proceso de votación y ha agradecido su disposición a los voluntarios con los que contará su candidatura el próximo domingo, que le permitirán tener interventores o apoderados en un 97 por ciento de las mesas. Sánchez votará por la mañana en Pozuelo (Madrid) y por la noche seguirá el recuento en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

El también ex diputado ha incidido en que su campaña no ha sido personal ni de rencor, sino que ha presentado un proyecto con muchas aportaciones. Es más, cree que la "frustración" que generó su "traumática" salida de la Secretaría General se ha convertido ahora en una corriente de "ilusión".

EL DISCURSO SOCIALISTA NO ES DE MIEDO, ES DE ILUSIÓN

En esa línea, ha dejado claro que no comparte las "palabras terribles" del tercer candidato, Patxi López, cuando avisa de que el PSOE se va a "suicidar" y tampoco las de "algún dirigente andaluz" o las de quienes llaman a "salvar al PSOE de Pedro Sánchez". El discurso socialista, ha replicado, "es lo contrario, es de ilusión y no de miedo".

Sánchez ha rechazado rotundamente que vaya a fundar un nuevo partido si no gana y se ha preguntado por qué se le hace esta pregunta solo a él, y no a Díaz ni a López. También ha recordado que él nunca puso en cuestión los avales de sus contrincantes ni habló de coacciones ni nada parecido, mientras que desde la candidatura de Díaz sí se pusieron en cuestión los que recibió.