Las candidaturas recogen 8.100 avales para Pedro Sánchez y 5.400 para Susana Díaz en la Comunitat Valenciana

Desde la candidatura del exsecretario general del partido han explicado que 8.105 avales valencianos sustentan a Pedro Sánchez, dentro de los 57.369 apoyos, "57.369 motivos para la ilusión y la esperanza por un nuevo PSOE".

Por su parte, desde la candidatura de la presidenta andaluza, Susana Díaz, han señalado que han recabado unos 5.400 avales en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, una cifra con la que están "contentos" y que supone un número mayor de avales de los logrados por Pedro Sánchez en la región en 2014. A esa cifra habría que sumar en torno a 400 o 600 avales que calculan podrían haber llegado directamente a Ferraz.

En todo caso, han indicado que no quieren entrar en la "carrera" de quien tiene más avales --Díaz ha presentado un total de 62.617-- y también han incidido en que ahora será el partido el que deberá validar los avales presentados.

Han advertido que la cifra que se proporciona desde el entorno de Sánchez, con esos más de 8.000 avales, supone el 85% de la militancia valenciana, una cifra que consideran "totalmente irreal" porque lo habitual es que avale entre el 50 y 60% de la militancia y en este caso el porcentaje estaría 30 puntos por encima. De hecho, indican que ni siquiera a la hora de votar se moviliza al 80% de los militantes.

Por su parte, desde el entorno de Patxi López han detallado que no han hecho un recuento territorializado de los avales porque no han hecho una "prueba de fuerza" de este trámite y han presentado "los suficientes para que sea candidato". Según han agregado, no entienden que el número de avales en cada región sea representativo de la fuerza de la candidatura: "Esto no es una meta volante, es la parrilla de salida de la campaña".

En conjunto, el exlehendalari ha presentado 12.000 firmas, las necesarias para ser candidato más un mínimo "colchón" de garantía, en coherencia con esa postura que defiende su candidatura.