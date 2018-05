Pedro Sánchez pide a Rivera que aclare "si ha fichado o no" a Valls

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al de Ciudadanos, Albert Rivera, que "aclare si ha fichado o no a Manuel Valls" como candidato a la Alcaldía de Barcelona, ya que, a su juicio, por las declaraciones que está haciendo el ex primer ministro francés "parece que le ha dado calabazas".

Sánchez, que ha hecho estas declaraciones en la manifestación del 1 de mayo, ha advertido a Rivera de que, si es así, no puede "echar la culpa al resto de partidos políticos" y le ha acusado de hacer un "flaco favor a su partido y a la gente que está haciendo su trabajo en el grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona".

Valls dijo hace unos días que no había dejado el Partido Socialista de Francia para meterse en otro partido político y se mostró dispuesto a liderar una plataforma en las municipales de Barcelona junto al PSC y el PP.

Para el secretario general del PSOE, Rivera está demostrando que "no tiene aprecio a sus concejales" y que "no tiene equipo ni proyecto", y además tendrá que explicar "por qué anuncia a un no candidato".