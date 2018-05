Pedro Sánchez analizará mañana con Rajoy la situación en Cataluña "sin complejos" ante un nuevo 155

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reunirá este martes por la mañana con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para analizar cómo debe "enfocar" el Estado la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat, después de que éste haya prometido someterse a las órdenes del fugado Carles Puigdemont y caminar hacia la constitución de una República independiente.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha subrayado en rueda de prensa que el PSOE mantiene una "posición sin complejos" ante la posibilidad de tener que aprobar un nuevo acuerdo en el Senado para aplicar por segunda vez el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si el nuevo Govern sigue instalado en la ilegalidad, ya que la intervención actual decaerá en cuanto se forme el nuevo Gobierno.

"La primera vez que lo pones en marcha lleva muchas prevenciones porque nunca se ha pasado por esa experiencia. Cuesta más la primera vez que la segunda", ha reconocido Ábalos, que ha insistido en que al PSOE no le supondrá "ningún esfuerzo" volver a apoyar el 155 si el nuevo Gobierno de la Generalitat incurre en "supuestos que vulneren la legalidad o afecten al cumplimiento" de sus obligaciones como gobierno de una Comunidad Autónoma.

Eso sí, ha dicho desconocer las intenciones de Torra en este sentido, aunque cree que los independentistas tampoco tengan "especial interés en que se aplique" y "ponderarán y medirán", entre otras cosas por la situación procesal en la que se encuentra Puigdemont.

Por eso mismo, el 'número tres' del partido no ha entrado en detalles sobre los supuestos que podrían propiciar otro 155 al no poder prever cuál va a ser el comportamiento de Torra. Pero fuentes socialistas han apuntado que no bastaría con la tramitación en el Parlament de iniciativas legislativas que pudieran ser anuladas de nuevo por el Constitucional, como las 16 leyes tumbadas por el Alto Tribunal que Torra se ha comprometido a impulsar de nuevo.

De actuar así, sería el Tribunal Constitucional el encargado de salir a escena, pero la tramitación de estas leyes no justificaría la aplicación de otro 155, explican en la dirección del PSOE.

Ábalos tampoco ha concretado si, llegado el caso, los socialistas defenderían un 155 similar al que ha estado vigente hasta ahora. Eso sí, ha reconocido que ya no sería necesario actuar con tanta prevención como se hizo la primera vez.

Fuentes socialistas explican que, de ser necesario activar un segundo 155, ya no tendría que hacerse pensando en convocar unas nuevas elecciones tan pronto como fuera posible, visto que la repetición de los comicios no ha servido para desatascar la situación.

OFRECER UNA SALIDA POLÍTICA

En cualquier caso, Ábalos ha incidido en que, junto a la respuesta firme del Estado ante el desafío independentista, el Gobierno debe ofrecer algún tipo de iniciativa política encaminada a encontrar una salida a la situación de bloqueo y enfrentamiento actual.

Un mensaje que Pedro Sánchez siempre ha llevado a Rajoy cuando se han reunido para hablar de Cataluña, ha recordado. "Tiene que haber espacio para la política y el Gobierno tiene que asumir que tiene esa responsabilidad", ha remarcado Ábalos, que ha aprovechado para pedir al resto de partidos que se involucren en la comisión parlamentaria que analiza el funcionamiento del Estado autonómico, y en la que sólo han quedado PP y PSOE, tras la salida de Ciudadanos.

Sin llegar a adelantar que Pedro Sánchez pedirá a Rajoy citar a Torra a una reunión en La Moncloa, Ábalos ha enmarcado en la "normalidad" que ambos dirigentes se viesen si el presidente de la Generalitat mantiene una posición de "respeto a la institucionalidad".

Ábalos ha censurado en cambio la actitud de Ciudadanos, que un día da por roto el acuerdo con el Gobierno para la aplicación del 155 y al día siguiente exige una reunión precisamente a quien ha "pretendido dejar tirado".

Según el PSOE, la respuesta del Estado al desafío en Cataluña debe ser siempre "serena" y "firme", pero ajustada a la legalidad y con el objetivo de recuperar la normalidad y la convivencia en este territorio. "No se puede estar jaleando siempre una situación de tensión", como a su juicio está haciendo Ciudadanos.