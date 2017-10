Pedro Sánchez pide a Puigdemont que retire la DUI y convoque elecciones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que retire la declaración unilateral de independencia (DUI) y convoque elecciones "para que el pueblo catalán pueda hablar con garantías".

En un acto político en la Federación socialista de Barcelona y a menos de 24 horas de la comparecencia del presidente de la Generalitat en el Parlament, Sánchez ha dicho a Puigdemont que "si de verdad quiere a Cataluña, ¿por qué busca empobrecerla? Y si de verdad quiere a Cataluña ¿por qué busca la fractura de muchísimas familias que no pueden hablar de política en la mesa de su hogar?".

Sánchez ha insistido en que el PSOE no quiere la DUI, quiere "el encuentro y la cordura".

"Y que mañana no haya una declaración unilateral de independencia, que volvamos a la legalidad y empecemos hablar de soluciones políticas", ha subrayado.

El líder del PSOE ha insistido en pedir a Puigdemont que vuelva a la legalidad: "Dialoguemos, pactemos y negociemos". Y ha reiterado: "ley y diálogo, desde la ley todo el diálogo posible".

Sánchez ha asegurado que la declaración unilateral, de producirse, no traerá más independencia y sí más sufrimiento, mayor pobreza y fractura social. "Y eso no lo vamos a permitir", ha advertido.

El secretario general del PSOE ha querido "desmontar" las idea: "España nos roba, España no nos quiere o España no nos comprende" y ha asegurado que este fin de semana lo que se vio en muchos municipios de todo el país es que "España quiere a Cataluña. España no es Mariano Rajoy".

Sánchez también se ha preguntado "¿de qué queremos dialogar?" y aquí ha explicado que el PSOE quiere dialogar sobre la reforma y la renovación del sistema de la financiación autonómica, la política de de infraestructuras, la descentralización de competencias y de cómo blindar la educación en Cataluña.

El líder socialista ha pedido también diálogo sobre la política cultural o la necesaria reforma constitucional, que considera necesaria "en el conjunto del Estado".

El PSOE, ha anunciado, va a plantear respuestas a la pregunta fundamental que hoy se plantean muchos catalanes y muchos españoles: "¿Qué queremos que sea España?".

En este sentido, el líder socialista ha afirmado que lo que quiere el PSOE es que sea un espacio abierto, de derechos y un Estado de bienestar que, precisamente, ha dicho, se vio "recortado" como consecuencia de las políticas conservadoras "en las que también estuvieron los padres del PDeCAT".

También ha comentado que los socialistas quieren que España sea un país de libertades y "unido en su diversidad".

Por ello, ha recordado que ya desde el 39 Congreso los socialistas apuestan por una reforma constitucional que reconozca la realidad plurinacional del país.

"España es una nación de naciones, en la cuál también se inscribe Cataluña como nación" ha dicho ante el aplauso de los asistentes.

En definitiva, Sánchez ha abogado por una España "abierta y segura de si misma" y en ese contexto ha dicho que el PSOE dará la "batalla política".

Sánchez se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde" el pueblo catalán será convocado a las urnas y habrá elecciones.

Y para entonces, el líder del PSOE ha comprometido el apoyo de la Ejecutiva Federal, que estará "muy presente" en esa campaña apoyando "al único político que puede sacar a Cataluña de la crisis: Miquel Iceta".

En el acto de hoy, también ha intervenido el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y los dirigentes socialistas Jaume Collboni y Frrán Pedret. Sánchez ha estado acompañado por el secretario de Organización, José Luis Ábalos y la vicesecretaria general, Adriana Lastra.