Pedro Sánchez arropará a Pepu Hernández este domingo entre críticas de "falta de neutralidad"

Y lo hará entre las voces críticas que han acusado a Pedro Sánchez de falta de neutralidad o de imparcialidad, algo que han lamentado también en el entorno de los otros dos aspirantes a encabezar la lista del PSOE en el Ayuntamiento, el exalcalde Miguel de la Rocha y el concejal Chema Dávila.

El acto tendrá lugar a las 12 horas en el Teatro La Latina, donde Sánchez mostrará su apoyo a Hernández, que ha decidido dar el paso después de semanas de conversaciones con el también presidente del Gobierno, al que le une una relación muy estrecha desde que coincidieran en el Estudiantes.

Pedro Sánchez veía en él un "buen candidato" desde hace tiempo, pero el entrenador le pidió un plazo para, por un lado, pensarse bien la decisión, y por otro lado, poder desvincularse de algunos proyectos que no le entorpecieran a la hora de liderar una candidatura a la Alcaldía madrileña, han señalado a Europa Press fuentes próximas.

Aún así, este acto de lanzamiento del exseleccionador se verá marcado por sus supuestas irregularidades relacionadas con la sociedad mercantil 'Saitama' publicada en algunos medios. Su equipo negó categóricamente que la Agencia Tributaria abriera una investigación como publicaba El Confidencial que indicaba también que el precandidato tuvo que abonar una cantidad adicional en su declaración de IRPF que le fue reclamada por Hacienda.

El equipo de Pepu insistió en su "integridad", que "ha cumplido y está al corriente de sus obligaciones fiscales tanto a nivel personal como societario". Por ello, lamentaron las insinuaciones vertidas contra él dos días después del anuncio de su precandidatura.

Y es que, a pesar de que nadie en la Ejecutiva Federal cuestiona en público la elección de Hernández, en privado varios dirigentes consultados por Europa Press reconocen su malestar con este "dedazo" y tienen serias dudas de que el exentrenador de baloncesto sea el mejor candidato para disputar el voto progresista a la actual alcaldesa, Manuela Carmena.

Algunos interpretan que la apuesta de Sánchez por un rostro conocido totalmente alejado de la política devalúa la ya dañada imagen de los políticos profesionales, sobre todo de aquellos que llevan años trabajando en la sombra porque no tuvieron un padrino que les dejara asomar la cabeza.

Esta misma opinión coincide con otro de los aspirantes, el exalcalde socialista de Fuenlabrada Manuel de la Rocha Rubí, que mantiene su intención de presentarse a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid. En declaraciones a Europa Press sostuvo que no era "buen mensaje" decir que los candidatos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid son mejores por ser independientes, "como si el valor de la militancia no existiera". "Es como si un partido político no tuviera valor y hubiera que acudir fuera", sostuvo.

El equipo de De la Rocha también tachó de "dedazo" de la dirección nacional y regional al proponer al exseleccionador de baloncesto José Vicente Hernández, Pepu Hernández y pidió "neutralidad" a la Ejecutiva nacional y regional con todos los aspirantes.

Ante estas críticas al "dedazo" y la falta de objetividad de cara al próximo proceso de primarias, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, aseguró que velará por la imparcialidad de la Ejecutiva regional del partido en el proceso de primarias y por que su desarrollo sea "transparente".

A este cuadro se suma un aspirante más, que el jueves hacía pública su candidatura, el edil socialista en el Ayuntamiento de Madrid Chema Dávila. El viernes presentó su candidatura a las primarias del partido para el Consistorio de la capital con la intención de que el PSOE "deje de ser una comparsa" y convencido de sus "posibilidades reales" no solo de recoger los suficientes avales sino de ganar las primarias.

Dávila ha sido crítico con la celebración de este acto en el que Sánchez presentará a Pepu Hernández. "Pedro tendrá que ver en qué medida va acompañando a las personas, yo no haría un acto como el del domingo, pero quiero proceso transparente. Todos somos candidatos y será la militancia quien elija", lanzó.

No obstante, Franco ha reiterado en varias ocasiones que si el resto de aspirantes quisiera también organizar algún tipo de actos o encuentros, como el que tendrá lugar este domingo con Pepu, recibirá el apoyo del partido. Otra cosa, señaló, es que después cada uno, a modo individual, pueda mostrar sus preferencias, pero insistió en que el próximo candidato saldrá elegido por los militantes.

Pedro Sánchez sí ha dejado ver sus preferencias esta semana alabando al exseleccionador nacional de baloncesto por su "compromiso" con Madrid y la "confianza" que ha depositado en el PSOE al aceptar el encargo de competir por la Alcaldía de Madrid.

"Al hablar de la candidatura de Pepu se me enciende una sonrisa. Yo soy afiliado en Madrid y que por tanto votaré. Y votaré por Pepu", dijo el presidente del Gobierno, a lo que el PSOE-M aclaró que no podría votar en las primarias al Ayuntamiento de Madrid a favor de Pepu Hernández porque pertenece a la agrupación de Pozuelo de Alarcón.