Pedro Sánchez avisa de que el PSOE no apoyará "unos presupuestos que no resuelven la cuestión de las pensiones"

Durante una Asamblea Abierta a la ciudadanía, en la que también han intervenido el secretario general del PSOE de Córdoba y presidente de la Diputación en dicha provincia, Antonio Ruiz, y la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, el líder socialista ha reaccionado así después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "hoy ha dicho que está dispuesto a aumentar las pensiones de viudedad, pero que para eso hay que aprobar los presupuestos" para este año.

Ante ello, Sánchez ha recordado que el Gobierno de Rajoy "lleva ya cinco años sin subir las pensiones de viudedad, incumpliendo la Disposición Adicional, donde se compromete la Ley de Seguridad Social a aumentar la base retributiva de las pensiones de viudedad, y este señor no lo ha cumplido".

Por eso el PSOE, según ha advertido Sánchez, no caerá "en tretas" del PP respecto a los PGE, y su postura "es clara", es decir, los socialistas no van a apoyar "unos presupuestos que no van a resolver la cuestión de las pensiones" y que, además, "están infrafinanciando la sanidad y la dependencia y también la educación".

De hecho, el PSOE es "la alternativa" al Gobierno del PP, según ha subrayado Sánchez, quien, en este sentido, ha aconsejado al presidente del Ejecutivo central que, "para muletas, el PP tiene a Ciudadanos", teniendo en cuenta que, ante la comparecencia de Rajoy en el Congreso para hablar de pensiones, "había muchas preguntas sobre qué va a pasar con las pensiones, pero no ha habido ninguna respuesta por parte del actual presidente".

Así, según ha señalado Pedro Sánchez, el presidente de la nación "no ha respondido sobre cómo resolverá el déficit de la Seguridad Social de 15.000 millones al año", ni tampoco ha dado explicaciones de "por qué España es el único país" europeo "que aumenta las pensiones un 0,25%", en lugar de vincular dicho incremento al IPC o de los salarios.

De hecho, Rajoy "es el enemigo declarado de los pensionistas", pues ha acabado con el Estado del Bienestar, en cuanto a recortar recursos para sanidad y dependencia, pero también dejando "en 8.000 millones" la "hucha de las pensiones" que el PSOE dejó "en 68.000 millones", y también es el Gobierno del PP el que "voló por los aires el Pacto de Toledo en 2013 e instauró el 0,25 por ciento el índice de revalorización de las pensiones", con el que, "en cinco años", los pensionistas perderán "un once por ciento de poder adquisitivo".

En contraposición y en esta legislatura, "el PSOE es el que más iniciativas ha liderado en favor del Sistema Público de Pensiones", mientras que "el Gobierno ha recurrido al regateo, a los parches y a las ocurrencias", llegando a situaciones como cuando "Celia Villalobos dijo que la culpa del déficit de la Seguridad Social" es de los jubilados, "que viven mucho", cuando los menores ingresos de la Seguridad Social se deben en buena medida a "la Reforma Laboral del PP", que Sánchez defiende que hay que derogar.