Pedro Sánchez llama a votar para rescatar al PSOE de la abstención en favor de Rajoy

El candidato a la secretaría general del PSOE Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a los militantes para que vayan a votar el 21 de mayo porque está en juego el futuro de la izquierda en España y para "rescatar" al PSOE de la abstención que propició la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Sánchez ha protagonizado un mitin ante medio millar de personas en el edificio Cúbic de Viladecans, en el que también han intervenido el alcalde de esta ciudad y principal valedor de Sánchez en Catalunya, Carles Ruiz; la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez; la alcaldesa de Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, y el ex diputado del PSC, Joan Ferran.

"Frente a los que se abstuvieron de espaldas a los afiliados y a los votantes, les decimos que el 21 de mayo vamos a votar para rescatar al PSOE no de sus militantes, sino de la abstención al PP", ha proclamado Sánchez entre los aplausos de los asistentes.

PSOE A LA DERIVA

El candidato ha descrito al PSOE como un partido "a la deriva" y se ha comprometido a unir a la formación a partir del 22 de mayo para derrotar al PP y ponerse rumbo a La Moncloa.

Según Sánchez, en las elecciones primarias "no sólo está en juego quién va a liderar el partido socialista, sino que está en juego el futuro de la izquierda de España y tener un PSOE en pie, en condiciones de derrotar a la derecha".

FRENTE AL PP

"Después de todo lo que ha pasado con Iglesias, de la investidura frustrada, del no de Iglesias a un gobierno socialista, es evidente que hay una izquierda que le sienta como un guante a Mariano Rajoy y yo no quiero que eso le pase al PSOE, nosotros no estamos al lado ni debajo del PP, estamos en frente", ha reivindicado.

Sánchez ha reiterado que Rajoy tiene que dimitir y ha asegurado que "España es líder en corrupción, aquí en Catalunya está la madre superiora y en Madrid, Ignacio González".

Previamente a Sánchez, ha intervenido el alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz, que ha dicho que "frente a aquellos que dicen que Pedro es el apocalipsis, lo que aquí se ve es a gente contenta, con ilusión y orgullosa por ser socialista".

"Decían los medios que la dirección del Baix Llobregat estaba con Susana, pues Pedro, el Baix Llobregat está aquí, en esta sala, aquí está toda la comarca", ha manifestado el edil.