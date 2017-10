Pedro Sánchez convocará también la semana próxima un Comité Federal extraordinario y reunión de la Ejecutiva

Ninguna de estas reuniones tiene aún fecha, pero Sánchez ha pedido a los miembros de los tres órganos que mantengan despejada su agenda la semana próxima porque van a ser convocados en fechas que dependerán "del devenir de los acontecimientos". Así se lo ha trasladado por escrito el propio Sánchez y el secretario de Organización, José Luis Ábalos, han informado fuentes del partido.

El líder del partido quiere consensuar con los distintos territorios la posición que el PSOE mantendrá ante los próximos acontecimientos que se esperan en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se muestra decidido a seguir adelante con los planes para declarar la independencia de manera unilateral.

El lunes 9 de octubre hay convocado un pleno en el Parlament donde Puigdemont presentará los resultados del referéndum del 1 de octubre. La CUP sostiene que en ese pleno se declarará la independencia, lo que provocará la respuesta inmediata por parte del Estado.

El Gobierno aún no ha desvelado qué medidas adoptará para responder a ese desafío, pero quiere contar con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos a la hora de aplicarlas. Este jueves, el Ejecutivo aún no había pedido al PSOE apoyo para recurrir al artículo 155 de la Constitución porque, según los socialistas, todavía no tiene decidido emplearlo.

De ahí que el PSOE quiera esperar al lunes para disponer de todos los elementos antes de reunir a sus órganos. El secretario de Organización ha avanzado en RNE que el Consejo de Política Federal, donde están representados los presidentes autonómicos socialistas y los líderes regionales, se convocará previsiblemente el martes o el miércoles.

El Consejo de Política Federal es un órgano consultivo. Por eso la siguiente reunión tendría que ser --ésa es al menos la tónica habitual-- la de la Ejecutiva Federal, a quien correspondería aprobar propuestas para someterlas posteriormente al Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos.

Desde que regresó al liderazgo del partido en las primarias de mayo pasado, Pedro Sánchez no había convocado ningún Comité Federal. Estaba esperando a que terminaran los congresos en los distintos territorios para renovar liderazgos, pero los acontecimientos en Cataluña ha precipitado su convocatoria.