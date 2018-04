Pedro Sánchez tiene claro que Cifuentes no acabó su máster y el PSOE intentará que no termine la legislatura

"Cada minuto, cada segundo que pasa queda más claro que no acabó ese máster y el PSOE intentará que no acabe como presidenta de la Comunidad (de Madrid) esta legislatura", ha señalado minutos después de conocer que la presidenta del supuesto tribunal ante el que Cifuentes defendió su trabajo de fin de máster haya asegurado que no reconoce el acta de ese tribunal, documento exhibido por Cifuentes para probar su versión.

Esta confesión adelantó a esta tarde el registro en la Asamblea de Madrid de la moción de censura contra Cifuentes anunciada la víspera por el PSOE madrileño.

Sánchez ha recordado que este miércoles todos los grupos de la oposición exigieron a Cifuentes en su comparecencia en el Pleno de la Asamblea "explicaciones contundentes" sobre las dudas con respecto a su máster, unas aclaraciones que, advierte Sánchez, "no se han dado".

A partir de ahí, el PSOE ha asumido su responsabilidad y ha dado "un paso al frente" presentando la moción de censura porque "Madrid necesita recuperar la normalidad" y el prestigio de sus instituciones tras una "catarata de casos de corrupción o de falta de ejemplaridad". "A ver qué hace Ciudadanos", ha zanjado, ya que el concurso de los 'naranjas' es indispensable para que prospere la moción.