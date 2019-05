Pedro Sánchez inicia la campaña el viernes en Barcelona y la cerrará en Valladolid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto iniciar la campaña de las elecciones municipales del 26 de mayo en Barcelona, con un mitin el viernes 10 junto al candidato a la Alcaldía, Jaume Collboni; la ministra Meritxell Batet, y el líder del PSC, Miquel Iceta. Y la previsión es que cierre en Valladolid, donde los socialistas se han marcado como objetivo gobernar la Junta de Castilla y León después de 33 años de gobiernos del PP.

No está previsto en principio que Pedro Sánchez participe en la pegada de carteles en Madrid, convocada para las once de la noche, por que ese día asiste a un Consejo Informal de Jefes de Estado y de Gobierno en Rumanía. Al menos no figura en los carteles de convocatoria del acto de los socialistas que tendrá lugar en la capital.

Unas horas antes, a las siete de la tarde, será el mitin de apertura en el madrileño barrio de Vicálvaro, donde el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE arropará a los candidatos a la comunidad, Ángel Gabilondo; al ayuntamiento, Pepu Hernández y a la número dos al Parlamento Europeo, Iratxe García.

Al día siguiente, Pedro Sánchez se desplazará a Barcelona donde participará en un mitin de campaña a las 18:30 horas en la plaza Ángel Pestaña. El presidente del Gobierno también estará ese mismo día en Barcelona para acompañar al Rey en la inauguración del Automobile Barcelona, el Salón Internacional del Automóvil organizado por la Fira de Barcelona.

No obstante, este no será el único acto de Sánchez en Cataluña, ya que tiene previsto volver a Barcelona el jueves 23 de mayo, fecha fijada para el acto central de la campaña del PSC, en el Pabellón de la Vall d'Hebron.

El PSC aspira en la doble cita electoral del 26 de mayo a reforzar la tendencia positiva de las elecciones generales: el 28 de abril logró 12 diputados al Congreso, quedando en segundo lugar tras ERC y con cinco escaños más de los 7 que obtuvo en 2016.

Al día siguiente, el jefe del Ejecutivo se desplazará por la mañana a Zaragoza y a Logroño, por la tarde, donde también participará en sendos actos electorales. Está previsto que protagonice un acto público en la capital riojana sobre las seis de la tarde, en el que también tomarán la palabra la candidata socialista al Gobierno regional, Concha Andreu, y el cabeza de lista al Ayuntamiento de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.

Será la tercera vez en poco tiempo que Pedro Sánchez visite esta CCAA, ya que viajó hasta allí en la campaña de las generales, el pasado 12 de abril, y en la precampaña, también participo en un acto público el 14 de marzo en el Palacio de Congresos y Auditorio.

UN GRAN ACTO EN VALLADOLID

Y aunque fuentes socialistas aseguran que aún no está cerrado el recorrido completo de la campaña, sí se sabe que el secretario general de los socialistas tiene previsto concluir la campaña electoral en Castilla y León con un gran acto en Valladolid que se celebrará el 24 de mayo en la Cúpula del Milenio.

Así lo ha anunciado este martes la secretaria regional de Organización del PSOE, Ana Sánchez, durante la presentación de la campaña para la provincia de Zamora.

Sánchez visitará la capital vallisoletana para mostrar "su firme compromiso con Luis Tudanca", tal y como ha señalado la responsable socialista, quien ha recordado que cerrará campaña "precisamente donde comenzó su regreso a la política con un acto multitudinario después de su dimisión".

"Con esta cita, el PSOE de Castilla y León quiere dejar muy claro que el objetivo es que Luis Tudanca se convierta en el nuevo presidente de la Junta y ponga fin a 33 años de gobierno del Partido Popular, que han sido letales", ha manifestado Ana Sánchez