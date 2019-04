Pedro Duque: "Si os dicen que el Gobierno gastó el dinero que no había y dejará a España en la ruina, os mienten"

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, en un mitin en Lugo, no ha escondido "no" saber como funcionan este tipo de "reuniones" y ha dejado caer al inicio de su intervención que "por las naves espaciales se está más cómodo que en un Congreso de los Diputados lleno de gente insultando".

No se pudo escoger mejor escenario para este ingeniero aeronáutico y astronauta que el salón de actos del Instituto Lucus Augusti, el instituto "más antiguo de Galicia", lleno con más de 300 personas.

Desde la perspectiva de los Consejos de Ministros ha asegurado que en estos diez meses han dado muestras de "credibilidad y deser una valor seguro". "No sé sí habrá mucha gente aquí que este aquí esperando a que les convenzamos o si ya estáis todos convencidos. No sé como funciona esto de las reuniones estas", bromeaba ante un auditorio rendido que no pudo reprimir las risas.

Pero a continuación ha trasladado "que si vais por ahí y os dicen que el Gobierno socialista ha gastado el dinero que no había y que va a dejar a España en la ruina están mintiendo".

"Yo he estado sentado en todos los Consejos de Ministros y no nos han dejado gastar un duro que no hubiera. La ministra de Economía, me mira a mí para hacer las políticas como propugnan los mejores economistas de ciencia e innovación para que la economía no solo se mantenga ahora, sino que crezca en el futuro", ha señalado.

De la misma formas ha sentenciado que "si vais por ahí y alguien os dice que estos señores se han vendido a los independentistas, que no. También es totalmente mentira", ha clamado entre aplausos.

"Jamás en el Consejo de Ministros se ha hablado de hacer ninguna cesión que no esté contemplada en las leyes y en la Constitución", ha recalcado.

Pedro Duque ha estado precedido por el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que ha apelado a que "no se puede quedar ningún voto progresistas en casa" el 28 de abril, ante la "involución social" que atribuye a las "tres derechas" de hacerse con el gobierno central.

También intervinieron la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, para pedir el voto por el PSOE, dado que, ha interpretado, "a Lugo le va bien cuando gobiernan los socialistas".

Además participaron en el mitin la candidata al congreso por Lugo, Ana Prieto, y el secretario provincial Álvaro Santos que reivindicó el idioma gallego. "No podemos consentir ninguna amenaza al gallego", ha proclamado.

A la entrada, medio centenar de trabajadores de Ence protestaron portando distintas pancartas y coreando consignas contra Pedro Sánchez y Pedro Duque. 'Sánchez escoita o monte esta en loita' --'Sánchez, escucha, el monte está en lucha'-- han coreado, hasta que agentes de la policía nacional les hicieron salir del entorno del instituto para continuar sus protestas enfrente del Lucus Augusti.