Pedro Casares (PSOE): Sánchez ha logrado despertar a la militancia socialista

El portavoz socialista de Santander y miembro de la Ejecutiva Federal, Pedro Casares, destaca que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "ha conseguido despertar a la militancia" y que se "ilusione" para construir un proyecto alternativo al PP y hacer frente a un Podemos que "se está desinflando".

Casares subraya, en una entrevista con Efe, que Pedro Sánchez, al que conoce de hace tiempo y al que ha apoyado desde la primera vez que se presentó a las primarias, ha conseguido que la militancia "vuelva a confiar en el partido".

"Venimos de tiempos muy complicados, se hablaba incluso de que podía ocurrir el famoso 'sorpaso', los resultados electorales no acompañaban y veíamos a una militancia con los brazos abajo. Pero se ha vuelto a despertar. Pedro Sánchez ha logrado recuperar esa fuerza", señala.

Casares, que con 33 años es el miembro más joven de la Ejecutiva Federal, sostiene además que tras su renuncia y la vuelta al liderazgo del PSOE, Sánchez "ha crecido como político y como persona". "Ha aprendido del tiempo tan complicado que le ha tocado vivir", dice.

"Si Pedro Sánchez no hubiera dimitido tras el Comité Federal del 1 de octubre y un grupo de diputados no hubieran votado no a Rajoy, la continuidad como la conocemos, o lo que conocemos hoy como Partido Socialista, estaría en cuestión", ha opinado.

Casares reivindica como una lección aprendida por el PSOE que "no puede volver a despegarse de sus bases nunca más" y que no se deben tomar decisiones sin contar con la militancia.

También defiende la plurinacionalidad y lamenta que, a veces, en el propio PSOE se generan "debates que no son reales".

El responsable de Transporte e Infraestructuras en la Ejecutiva Federal ensalza el proyecto socialista frente a un Podemos que "se está desinflando" y que "ha jugado mucho con el deseo de cambio de la gente".

A su juicio, los ciudadanos se han dado cuenta a estas alturas de que "esas grandes promesas" de Podemos se han demostrado "imposibles", y que este partido "ha antepuesto muchas veces sus intereses" y "los personales" de Pablo Iglesias a los de los ciudadanos.

Casares no cree que ahora se den las condiciones para una moción de censura contra Mariano Rajoy y aboga por que el PSOE trabaje en un proyecto alternativo al del PP, que sirva para ganar las elecciones.

Sin embargo, si en el futuro se dan las condiciones para una moción de censura, el PSOE "será responsable".

Desde su responsabilidad en la Ejecutiva Federal, considera que el transporte y las infraestructuras deben servir para vertebrar y "cohesionar" los territorios, como defiende el PSOE, y apuesta por la "sostenibilidad" en la economía.

Por eso, defiende la racionalización de las infraestructuras, su uso eficiente, el transporte público y la movilidad sostenible, con mayor uso de transporte público y no contaminante.

Casares, que ha sido oposición del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su etapa en la Alcaldía de Santander, lo define como "un perfecto gestor de las políticas del PP" de "jugar con lo público" en favor "de intereses privados".

Lamenta que De la Serna sigue "en su política de grandes anuncios detrás de los cuales hay poco concreto", y critica el rescate de las autopistas de peaje.