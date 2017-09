Política

Pedro Antonio Sánchez dice que le quedan dos años para el fallo definitivo y no iba a ser candidato a la Presidencia

El expresidente murciano y ya exdiputado de la Asamblea Regional, Pedro Antonio Sánchez, ha confesado este jueves que para resolver su situación procesal definitivamente "faltan dos años". "Quedan dos años para una sentencia definitiva y no iba a poder ser candidato a la Presidencia en estas elecciones; en estas condiciones no me hubiera presentado", ha reconocido.