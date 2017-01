Política

Patxi López no aclara si se presentará al Congreso pero se congratula de que ya haya fecha

El ex lehendakari Patxi López no ha aclarado este sábado si se presentará a la Secretaría General del PSOE y se ha reído cuando se le ha preguntado si su falta de respuesta indica que no descarta hacerlo.